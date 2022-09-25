Thiên cơ tiết lộ: bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn công việc làm ăn thuận lợi trôi chảy, sự nghiệp 'cất cánh'

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 18:30

Bước sang tháng 9 âm lịch, những con giáp này được dự đoán sẽ gặp điều may. Sự nghiệp của họ dần sẽ khởi sắc giúp họ kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi mang tính cách điềm đạm, hiền hòa. Họ là người cuồng công việc ổn định và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc được giao. Dù không thực sự tài giỏi, xuất sắc nhưng con giáp này lại ham học hỏi, cần cù chịu khó. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được thành quả tốt nhất. Thành công đến với người tuổi Hợi thường chậm nhưng bền.

Thiên cơ tiết lộ: bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn công việc làm ăn thuận lợi trôi chảy, sự nghiệp 'cất cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ tháng 9 âm lịch tới đây, con giáp tuổi Hợi được sao may mắn chiếu mệnh. Vận trình tài lộc của họ tăng lên. Con giáp này tập trung và nghiêm túc trong công việc. Bởi vậy nên năng lực của họ cũng được cấp trên ghi nhận.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp gỡ đối tác, ký được hợp đồng lớn. Trong khi đó, những người muốn chuyển việc thì trong tuần này họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Những khoản đầu tư của họ cũng sẽ sinh lời.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão dù bề ngoài khá hiền lành nhưng bên trong họ là người mạnh mẽ, giàu nghị lực. Con giáp này có khát vọng làm giàu và luôn cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. Người tuổi này luôn cầu tiến, cầu toàn. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khá khó khăn nhưng họ vẫn không ngừng.

Thiên cơ tiết lộ: bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn công việc làm ăn thuận lợi trôi chảy, sự nghiệp 'cất cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ tháng 9 âm lịch này, những người bạn tuổi Mão kiếm được rất nhiều tiền, tài lộc trở nên vượng phát, được quý nhân giúp đỡ nên cũng kịp thời cải thiện tình hình công việc và cuộc sống.

Thần Tài xuất hiện mang lại cho tuổi Mão niềm tin về chuyện tiền bạc. Cơ hội kiếm tiền của tuổi Mão đã đến vì thế chính là lúc cần chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Trong thời gian này, cuộc sống của con giáp tuổi Mão có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Tuổi Thìn

Thìn có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn sống độc lập và ít khi nào dựa dẫm vào người khác. So với những con giáp khác, những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Bởi lẽ Thìn là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời.

Thiên cơ tiết lộ: bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn công việc làm ăn thuận lợi trôi chảy, sự nghiệp 'cất cánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc chính là điểm sáng lớn nhất tháng 9 âm lịch của người tuổi Thìn. Con giáp này được Thần Tài trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Con giáp tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra.

Vận trình vượng phát, Thìn sẽ trở nên rất tích cực và lạc quan, đặc biệt là chuyện kiếm tiền.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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