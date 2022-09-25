Nhà tiên tri lừng danh nhắc mệnh: Bước sang tuần mới (26/9 - 2/10), 3 con giáp này hưởng trọn lộc trời làm đâu thắng đó, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) cho biết, nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Dần sẽ có quãng thời gian với tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn. Do vậy, Dần hãy tận dụng thời cơ, cố gắng mức cao nhất để có sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Càng về sau càng sung túc đủ đầy, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Dần là người rất táo bạo, thực tế, có năng lực quản lý tiền bạc nên con giáp này không bao giờ để bản thân phải rơi vào tình cảnh túng thiếu. Nếu hoàn cảnh xô đẩy khiến Dần nghèo túng, những người này luôn tìm được cách bứt phá và xây dựng lại từ đầu.

Xem tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) cho biết, tuổi Tuất đang có Thần Tài ở bên nên 7 ngày tới tài lộc cực kỳ vượng phát.

Trong thời gian này, tuổi Dần không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Dần càng thêm vững tâm mà tiến bước. Hợi không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này đang khá bận rộn với công việc của mình, bộn bề nhiều việc. Nhưng nhờ vượng vận khí, làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành. Vận tài lộc dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Tiền bạc đến bất ngờ nhưng nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ để tài lộc thất thoát rất nhanh. Cho nên nhớ lập kế hoạch tài chính cẩn thận để tài lộc ngày càng tăng tiến bạn nhé.

Tuổi Mùi

Trong tuần mới này (26/9 - 2/10), vận số của Mùi sẽ đỏ rực như son. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng mỗi bước chân Mùi đi đều mang lại tiền tài, phú quý cho họ. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống đời Mùi tới tấp. Từ đây, Mùi sẽ vĩnh biệt kiếp nghèo, tự làm đại gia bạc tỷ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sắp tới, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi sẽ ổn định hơn, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn, được có khả năng thăng chức, tất nhiên, từ đó thu nhập cũng sẽ dồi dào hơn. Vận quý nhân hưng phát cùng với năng lực và sự tự tin, con giáp này có thể phát huy được hết tài năng của bản thân, khẳng định vị thế trong công việc.

Về mặt tình cảm Mùi cũng khá thuận lợi, con giáp may mắn được nhiều người ủng hộ giúp sức tạo điều kiện gặp gỡ các đối tượng khác nhau nên duyên số không hề tồi. Con giáp độc thân có thể “thoát ế” trong tương lai gần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!