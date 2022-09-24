Nhờ vận may lội ngược dòng trong tuần mới (26/9 - 2/10): 3 con giáp này vạn sự đại cát, thăng quan phát tài, tiền bạc chất thành từng đống

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) dự báo, có 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc, người độc thân sẽ có người yêu đến rước đi chơi đột xuất.

Tuổi Mùi Mùi trầm tính, ít nói và thường không hay chia sẻ tâm sự của mình với những người khác. Tính cách của Mùi hòa đồng, hay giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính gì. Trong công việc, con giáp này là người tận tụy, có trách nhiệm, không ngừng tìm tòi những cách làm hay, cách làm mới. Ảnh minh họa: Internet Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) cho biết, Mùi gặp nhiều may mắn, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc. Người tuổi này làm ăn kinh doanh thì cơ hội làm ăn sẽ tới. Mùi nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh dễ sinh lời lớn. Người tuổi Mùi chỉ cần tranh thủ thời gian may mắn này nỗ lực hết mình trong những mục tiêu mà an theo đuổi, nhất định những chú ngựa sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Mùi cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Mùi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Tuổi Tuất Tuất sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Tuất sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) cho biết, thời gian trước Tuất vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Tuất còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Vận trình sắp tới của người tuổi Tuất cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Thời gian này Tuất có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi. Tuổi Mão Mão thường hiền lành, bao dung và nhân hậu. Con giáp này dễ tha thứ cho người khác và không suy nghĩ quá nhiều. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Đó cũng là lý do khiến Mão được trời ban phúc lộc, hậu vận đủ đầy. Ảnh minh họa: Internet Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) cho biết, với sự nỗ lực của bản thân, tiền bạc của tuổi Mão sẽ ngày càng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời. Tuổi Mão sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Khi đó những khó khăn, thử thách sẽ lùi lại phía sau và nhường chỗ cho những thành quả xứng đáng với công sức mà tuổi Mão đã bỏ ra. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống tuổi Mão sẽ thăng hoa sự nghiệp vững chắc, hôn nhân viên mãn. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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