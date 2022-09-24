Tạm biệt khổ cực, bước sang tháng 9 âm lịch, top 3 con giáp được quý nhân che chở, trời trao phúc khí, may mắn ngập tràn, cầu được ước thấy

Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Sửu làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Bước sang tháng 9 âm lịch này, người tuổi Sửu làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Người tuổi Thìn có bản lĩnh và nhân cách tốt, ứng phó linh hoạt trong nhiều việc, không dễ mắc lỗi. Con giáp này có thể suy tính trước các tình huống có thể xảy ra nên hạn chế được các rắc rối hoặc có khó khăn cũng không thiệt hại quá nặng nề. Bản mệnh có thể dễ dàng có được thành công.

Nhờ được hỗ trợ về nhiều mặt nên công việc của Sửu tiến triển tốt đẹp, giá trị được nâng cao. Vận trình sự nghiệp của con giáp này gặp suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, không lo thiếu tiền tiêu. Mặc dù vẫn có áp lực nghề nghiệp nhưng Sửu có thể đối mặt một cách tích cực nên không có gì quá tệ.

Bước sang tháng 9 âm lịch sắp tới đây, Thìn có nhiều khí lực, không thua kém người khác trong lĩnh vực kinh doanh. Bản mệnh dễ thu được lợi lộc mới, tiền tài ngày càng cao, gia đình hạnh phúc. Con giáp này có thể đạt được những mục tiêu và thành tựu mới. Bản mệnh không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào đến tay. Nếu làm kinh doanh thì rất phát đạt, sớm có được thành công.

Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui về con cái.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi mạnh mẽ, cương trực, thẳng thắn, luôn có trách nhiệm với những việc mình đang làm. Con giáp này nói ít làm nhiều, họ thường nhìn vào kết quả của sự việc mà đánh giá mọi thứ.

Với người tuổi Hợi, vận may sẽ đến khi bước sang tháng 9 âm lịch sắp tới đây. Tử vi khuyên rằng những người tuổi này chỉ cần nắm bắt thật tốt cơ hội để củng cố vị trí, gặt hái được thành công.

Mọi công việc của Hợi trong tháng 9 âm này đều được trời ban nhiều may mắn nên thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó, tài vận nhỏ lẻ đều tự chạy vào túi một cách ổn định. Nắm bắt đúng cơ hội, bạn sẽ kiếm được bộn tiền cũng như các mối quan hệ. Bạn sẽ có một công việc mới, một chức vụ mới hoặc chí ít cũng là một công việc làm thêm giúp kiếm thêm thu nhập.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!