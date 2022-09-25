3 con giáp nào được Thần Tài ban lộc, trúng được giải độc đắc vào chiều mai (mùng 1/9 âm lịch)?

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 17:35

Ngay khi bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cuộc đời "nở hoa", vạn sự như ý.

Tuổi Sửu

Trời sinh người cầm tinh con Sửu rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân.

3 con giáp nào được Thần Tài ban lộc, trúng được giải độc đắc vào chiều mai (mùng 1/9 âm lịch)? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, ngay khi bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Sửu sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Sửu được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Chỉ cần cẩn trọng và không kiêu ngạo, tuổi Sửu sẽ làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền, không còn quá áp lực nên cuộc sống hạnh phúc.

Người tuổi Sửu thời gian này được thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ nên có bước ngoặt lớn, có thể được thăng chức, tăng lương. Từ đây đến cuối năm mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi - nhất là với những người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh, buôn bán có nhiều cơ hội giao thương với những khoản lợi nhuận hời nhất.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, đường tài lộc của người tuổi Tỵ trong tháng 9 âm lịch này cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng hơn, không bị phụ thuộc ý kiến của người khác.

3 con giáp nào được Thần Tài ban lộc, trúng được giải độc đắc vào chiều mai (mùng 1/9 âm lịch)? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 9 âm lịch này, người cầm tinh con Rắn sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, đồng nghiệp cũng tốt nên kéo theo làm ăn phát tài, trở thành người thắng lợi trong cuộc sống cả về tình lẫn tiền. Kể từ đây, họ không phải lo về tài lộc kéo dài cho đến vài tháng sau.

Ở lĩnh vực nào người tuổi Tỵ cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của minh bỏ ra - đây là giai đoạn người tuổi Tỵ minh mẫn, sáng suốt, có những quyết định đúng đắn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi theo đuổi sự hoàn hảo nhưng họ không phải là người cực đoan. Con giáp này sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc trong cuộc sống. Tất nhiên tiền đề là họ phải làm hài lòng bản thân và những người xung quanh chứ không chỉ tính đến lợi ích cá nhân.

3 con giáp nào được Thần Tài ban lộc, trúng được giải độc đắc vào chiều mai (mùng 1/9 âm lịch)? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc làm ăn của người tuổi Mùi sẽ ngày càng khởi sắc vào tháng 9 âm lịch tới đây, nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Nhờ vậy, mọi việc của con giáp này trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể nắm bắt thành công và của cải. Họ sẽ không còn phải bươn chải vất vả, lo lắng căng thẳng mà vẫn "làm giàu không khó". 

Mùi sẽ có thêm quý nhân phù trợ, không còn đơn độc trên con đường sự nghiệp. Họ càng có dũng khí để phấn đấu, đem lại thành công, có thể xử lý mọi rắc rối mà không chịu nhiều tổn thất. Con giáp này sẽ không còn phải lo lắng, muộn phiền, gia đình làm ăn phát đạt, tiền tiêu không thiếu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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