3 con giáp hạnh phúc nhất trong tuần mới này (26/9 - 2/10): tiền bạc cứ thế tăng đều không cần phải lo, công danh - sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, gia đình hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 07:44

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua tuần mới này (26/9 - 2/10), 3 con giáp may mắn thu gom không ít bạc vàng, kể từ đây sự nghiệp vượng phát, duyên tiền định viên mãn.

Tuổi Tý

Tý có tính cách kiên định, chăm chỉ và luôn hứng thú với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Con giáp này hầu hết là những người can đảm chấp nhận liều lĩnh, dám nghĩ dám làm và luôn biết bản thân mình cần gì.

Tử vi nói rằng con giáp tuổi Tý trong tuần mới (26/9 - 2/10) này có thể bước chân lên một tầm cao mới. Những nỗ lực, cố gắng của Tý sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Đồng thời, Tý sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Trong thời gian này, Tý có thể đạt được bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Con giáp này được Cát Tinh che chở nên mọi việc trong tuần không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

Tuổi Mùi

Mùi cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn, có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Con giáp này luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng.

Tử vi tuần mới này (26/9 - 2/10) cho biết, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt. Thời gian này, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn, thời gian này họ sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cuộc sống khó khăn có nhiều cải thiện.

Trong thời gian này, những người tuổi Mùi sẽ tìm gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối, tìm kiếm hướng phát triển vượt trội. Nhân lúc này, Mùi nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tuổi Dậu

Dự báo trong tuần mới này (26/9 - 2/10), công việc của Dậu sẽ gặt hái được những thành quả nhất định. Bạn sẽ ngày càng khẳng định được vị trí và năng lực của bản thân. Tỷ Kiên giúp con giáp này thêm phần quyết đoán và nhạy bén. Đó chính là yếu tố giúp bạn đi đến thành công.

Hơn thế nữa, Dậu còn nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ những người giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Vì thế những dự án của Dậu sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính tăng trưởng đáng kể.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu trong tuần này cũng được dự báo là êm đẹp và nhẹ nhàng nhờ có sao Bách Việt chiếu mệnh. Dậu và người ấy hiểu được tính chất công việc và tính cách của nhau nên luôn cố gắng dung hòa, thông cảm và đồng lòng phấn đấu vì tương lai.

* Thông tin trong bài mag tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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