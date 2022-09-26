Hôm nay mùng 1/9 âm lịch, 3 con giáp mở ra vận khí hanh thông, công việc thuận lợi, tiền tài tăng phi mã, tháng mới tràn trề hy vọng bội thu tài lộc

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 06:31

Mồ hôi và công sức của những con giáp này sẽ biến thành trái ngọt, tháng 9 âm lịch này họ sẽ gặt hái đảm bảo hơn cả sự mong đợi.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Dần nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Dần phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Hôm nay mùng 1/9 âm lịch, 3 con giáp mở ra vận khí hanh thông, công việc thuận lợi, tiền tài tăng phi mã, tháng mới tràn trề hy vọng bội thu tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như tháng 7 âm lịch, tuổi Dần còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Dần, và tháng 9 âm lịch này chính là thời điểm con giáp này được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay.

Tử vi học có nói, sau tháng 4 âm lịch may mắn, tháng 9 âm này, tuổi Dần sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Dần nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ đa phần là những con người thông minh, sâu sắc, sở hữu kiểu tính cách phức tạp, đan xen, có những lúc thì rất nhiệt huyết, sôi nổi, cũng có những lúc lại lạnh như băng, trong các tình huống nguy nan đều bình thản, trầm lặng như mắt bão, nói chung là rất khó đoán định.

Chuyện tài lộc của người tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022 cũng phức tạp hệt như tính cách của họ vậy.

Hôm nay mùng 1/9 âm lịch, 3 con giáp mở ra vận khí hanh thông, công việc thuận lợi, tiền tài tăng phi mã, tháng mới tràn trề hy vọng bội thu tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như từ tháng 3 đến tháng 8 âm, người tuổi Ngọ dễ gặp vận xui, làm chuyện gì cũng như có người cản lại, thì đến tháng 9 âm với họ lại là chuyện khác. Cụ thể, từ đầu tháng 9 âm lịch này, người tuổi Ngọ sẽ bước qua bóng tối của tháng 8 âm và sẽ chuyển sang một giai đoạn với nhiều thay đổi tích cực và bất ngờ, từ chuyện sức khỏe cho đến công việc và các mối quan hệ trong riêng tư.

Nếu biết chăm chỉ, nỗ lực và nắm bắt cơ hội, đây cũng chính là lúc người tuổi Ngọ làm nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục, làm gì cũng thành công, có quý nhân phù trợ, chuyện kinh doanh buôn bán trở nên thuận lợi bất ngờ, giúp họ trở nên giàu có, hoặc chí ít cũng có cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chính thức "chuyển mình" ngay thời khắc bước qua tháng 9 âm lịch này. Công danh sự nghiệp của họ sẽ có bước phát triển tốt hơn.

Từ mùng 1 này, họ mở cửa đón Thần Tài, vượng khí tăng cao, nhờ đó mà kiếm tiền tốt hơn. Cuộc sống sung túc, dư dả hơn cũng khiến người tuổi Hợi cũng sẽ có tâm trạng tốt hơn, nói cười suốt ngày.

Hôm nay mùng 1/9 âm lịch, 3 con giáp mở ra vận khí hanh thông, công việc thuận lợi, tiền tài tăng phi mã, tháng mới tràn trề hy vọng bội thu tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với con giáp tuổi Hợi đôi khi thiếu tự tin sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Và từ năm nay trở đi, họ sẽ không còn phải đi đường vòng để né tránh vật cản, sự nghiệp tiền tài cũng không còn đi xuống dốc nữa.

Con giáp tuổi Hợi, dù bao nhiêu tuổi thì cũng có vận khí tốt và vận may sẽ đồng hành với họ trong những tháng cuối năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thiên cơ tiết lộ: bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn công việc làm ăn thuận lợi trôi chảy, sự nghiệp 'cất cánh'

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