Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng mở cửa đón Thần Tài: 3 con giáp tha hồ hưởng lộc suốt tháng 9 âm lịch, vận đỏ như son, tiền vào như nước, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 17:41

Thầy tử vi dự báo rằng, bước sang tháng 9 âm lịch này, có 3 tuổi số mệnh đỏ rực, làm gì cũng thành công viên mãn.

Tuổi Mùi

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng mở cửa đón Thần Tài: 3 con giáp tha hồ hưởng lộc suốt tháng 9 âm lịch, vận đỏ như son, tiền vào như nước, muốn gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem bói tử vi cho thấy, tài lộc của người tuổi Mùi có những điểm sáng rực rỡ trong tháng 9 âm lịch này, cụ thể là ngay từ những ngày đầu tháng 9 âm lịch này, bạn đã kiếm được một khoản kha khá hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, hoặc tiếp xúc với những khách hàng, đối tác triển vọng đã phát huy tác dụng và nay, số tiền mà bạn kiếm được ắt hẳn sẽ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Tuy những ngày đầu tháng này, bạn có thể sẽ phải chạy ngược chạy xuôi, thậm chí làm việc vất vả, phải nghỉ ngơi ít hơn người khác nếu muốn kiếm được một khoản kha khá, nhưng nếu bạn đã sẵn sàng đánh đổi thì sẽ được sở hữu một khối tài sản khiến người khác ngưỡng mộ. Mùi có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào vì những gì mà mình đã làm và đạt được.

Tuổi Thân

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng mở cửa đón Thần Tài: 3 con giáp tha hồ hưởng lộc suốt tháng 9 âm lịch, vận đỏ như son, tiền vào như nước, muốn gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân được dự báo có khoảng thời gian tháng 9 âm lịch làm ăn cực kỳ thuận lợi, và điều đó được thể hiện rõ ràng ngay từ mùng 1, mùng 2 đầu tháng. Do có Tam Hợp thúc đẩy nên ngay từ đầu tháng, bạn đã có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, mở rộng mối quan hệ với các đối tác, đem lại lợi ích cho bản thân và tập thể.

Với người còn trẻ tuổi luôn ở vào tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được cái đích mà mình đặt ra. Số tiền mà bạn kiếm được trong ngày mùng 2 chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị đó.

Với người làm công ăn lương, đầu tháng, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên. Mục đích của bạn chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, bước từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn.

Tuổi Tuất

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng mở cửa đón Thần Tài: 3 con giáp tha hồ hưởng lộc suốt tháng 9 âm lịch, vận đỏ như son, tiền vào như nước, muốn gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để đón trọn niềm vui tài lộc trong tháng 9 âm lịch này. Bạn biết được đâu là lúc mình nên nắm bắt lấy cơ hội, đâu là lúc nên dừng lại kịp thời trước thua lỗ. Nhờ vậy, con giáp này không chỉ tăng được khoản tiền vốn có mà còn giảm bớt được rất nhiều nguy cơ mất tiền không đáng.

Càng may mắn hơn, Tuất có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong những đầu tiên của tháng mới, đặc biệt là từ mùng 2 này. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai, đồng thời giải quyết rắc rối ở hiện tại.

Hãy nhân cơ hội này để học hỏi những điều hay từ người ấy, khiến con đường phát triển của mình càng thêm rộng mở. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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