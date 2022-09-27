Tử vi tháng 10 cho biết, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Thời gian này, Dần sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp Dần giải quyết những khó khăn. Đặc biệt, con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố hết mực, cuộc sống tuy không phải thăng hoa vượt trội nhưng những khó khăn sẽ được giải quyết, tìm được cơ hội phát tài, làm giàu.

Những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm. Đặc biệt con giáp này đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Con giáp may mắn tháng 10 tiếp tục gọi tên Mùi. Trong tháng này vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trên phương diện tài chính, Dần làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Trong khi đó, tuổi Dần làm ăn kinh doanh vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Mùi làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Mùi đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Trong tháng 10 này, con đường tình duyên của Mùi có bước phát triển tích cực. Mùi biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Mùi nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Tuổi Dậu

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Những người cầm tinh con Gà có tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến, khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên, có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Bước sang tháng 10 này, người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. Tháng này trúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Dậu có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề.

Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!