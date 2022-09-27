Trên có Tổ Tiên gánh vác, dưới có quý nhân nâng đỡ: Tháng 10 sắp tới cực kỳ hoan hỷ với 3 con giáp này, sự nghiệp hanh thông, tiền tài vô biên, hỷ sự triền miên

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 07:28

Bước sang tháng 10 dương lịch sắp tới đây, có 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, tha hồ ăn sung mặc sướng, gia đình hòa thuận ấm êm.

Tuổi Thân

Trên có Tổ Tiên gánh vác, dưới có quý nhân nâng đỡ: Tháng 10 sắp tới cực kỳ hoan hỷ với 3 con giáp này, sự nghiệp hanh thông, tiền tài vô biên, hỷ sự triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thân đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tháng 10 dương là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Thân, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Thân ngày càng phát đạt hơn.

Tử vi học có nói, tháng 10 là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Thân làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Tỵ

Trên có Tổ Tiên gánh vác, dưới có quý nhân nâng đỡ: Tháng 10 sắp tới cực kỳ hoan hỷ với 3 con giáp này, sự nghiệp hanh thông, tiền tài vô biên, hỷ sự triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Rắn được trời phú tính cách năng động, tốt bụng và không thích gian dối. Tuy nhiên, vì quá hiền lành nên đôi khi họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng càng về sau, người tuổi Tỵ càng được may mắn vây quanh, có được sự che chở của Bồ tát. 

Tử vi cho biết, bước sang tháng 10 dương lịch sắp tới, con đường tài lộc của người cầm tinh con Rắn sẽ mở rộng cửa, đón thêm nhiều may mắn và quý nhân phù trợ. Những người này có thể tỏa sáng trong công việc, được điềm lành vây quanh, làm việc gì cũng dễ thành. 

Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ nên tự tạo cơ hội mới, giúp sự nghiệp được mở rộng, tài lộc theo đó thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào... Người tuổi Tỵ làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Tuổi Mùi

Trên có Tổ Tiên gánh vác, dưới có quý nhân nâng đỡ: Tháng 10 sắp tới cực kỳ hoan hỷ với 3 con giáp này, sự nghiệp hanh thông, tiền tài vô biên, hỷ sự triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mùi hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Mùi cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Định mệnh vượng tài, vinh hoa phú quý, tháng 10 sắp tới như mưa trút, thỏi vàng chất đống, được hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngoài ra, họ đi đến đâu cũng rất được ưa chuộng, hung tinh sẽ tự động rút lui, vận khí tăng cao, tiền tiết kiệm tăng gấp đôi, túi rủng rỉnh, không lo hết tiền.

Đồng thời, trong tháng 10 này Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ người khác, vì vậy bạn phải đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ giữa các cá nhân xung quanh mình. Bản thân luôn được người khác phái ưu ái xuất sắc, tài lộc cũng vô cùng dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, không phải lo lắng về tiền bạc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp chính thức 'vượt vũ môn' thành công đúng 5 ngày tới (1/10/2022): thoát khỏi kìm kẹp, vận xui tan biến, may mắn tới tấp, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng

3 con giáp chính thức 'vượt vũ môn' thành công đúng 5 ngày tới (1/10/2022): thoát khỏi kìm kẹp, vận xui tan biến, may mắn tới tấp, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng

Đúng 5 ngày sắp tới đây, cũng là thời điểm bước sang tháng 10 dương lịch, 3 con giáp may mắn chưa từng có, thoát khỏi những xui xẻo trong thời gian qua, cuộc sống hanh thông bội phần.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 9 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân