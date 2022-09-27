Trên có Tổ Tiên gánh vác, dưới có quý nhân nâng đỡ: Tháng 10 sắp tới cực kỳ hoan hỷ với 3 con giáp này, sự nghiệp hanh thông, tiền tài vô biên, hỷ sự triền miên

Bước sang tháng 10 dương lịch sắp tới đây, có 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, tha hồ ăn sung mặc sướng, gia đình hòa thuận ấm êm.

Tuổi Thân Ảnh minh họa: Internet Thân đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tháng 10 dương là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Thân, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn. Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Thân ngày càng phát đạt hơn.

Tử vi học có nói, tháng 10 là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Thân làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng. Tuổi Tỵ Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Rắn được trời phú tính cách năng động, tốt bụng và không thích gian dối. Tuy nhiên, vì quá hiền lành nên đôi khi họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng càng về sau, người tuổi Tỵ càng được may mắn vây quanh, có được sự che chở của Bồ tát.

Tử vi cho biết, bước sang tháng 10 dương lịch sắp tới, con đường tài lộc của người cầm tinh con Rắn sẽ mở rộng cửa, đón thêm nhiều may mắn và quý nhân phù trợ. Những người này có thể tỏa sáng trong công việc, được điềm lành vây quanh, làm việc gì cũng dễ thành. Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ nên tự tạo cơ hội mới, giúp sự nghiệp được mở rộng, tài lộc theo đó thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào... Người tuổi Tỵ làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu. Tuổi Mùi Ảnh minh họa: Internet Mùi hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Mùi cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Định mệnh vượng tài, vinh hoa phú quý, tháng 10 sắp tới như mưa trút, thỏi vàng chất đống, được hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngoài ra, họ đi đến đâu cũng rất được ưa chuộng, hung tinh sẽ tự động rút lui, vận khí tăng cao, tiền tiết kiệm tăng gấp đôi, túi rủng rỉnh, không lo hết tiền. Đồng thời, trong tháng 10 này Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ người khác, vì vậy bạn phải đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ giữa các cá nhân xung quanh mình. Bản thân luôn được người khác phái ưu ái xuất sắc, tài lộc cũng vô cùng dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, không phải lo lắng về tiền bạc. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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