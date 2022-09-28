Thái Tuế mở gọng kìm đúng 0h ngày 1/10: xui xẻo theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón tài lộc tới tấp, vận may bủa vây, tiền bạc sung túc hưởng đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 07:49

Bước sang tháng 10 dương lịch này, 3 con giáp dự đoán sẽ thoát khỏi đen đuổi, có vận mệnh cực kỳ tốt đẹp, tài lộc đi lên mạnh mẽ.

Tuổi Dần

Thái Tuế mở gọng kìm đúng 0h ngày 1/10: xui xẻo theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón tài lộc tới tấp, vận may bủa vây, tiền bạc sung túc hưởng đến cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Dần thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Dần trong tháng 10 sắp đến sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Dần đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong tháng 10.

Tuổi Tỵ

Thái Tuế mở gọng kìm đúng 0h ngày 1/10: xui xẻo theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón tài lộc tới tấp, vận may bủa vây, tiền bạc sung túc hưởng đến cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì Tỵ đặt ra thì sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, Tỵ cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lai con giáp này sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Theo tử vi, bước qua tháng 10 sắp tới, Tỵ sẽ đón nhận nhiều điềm lành. Các mong ước, dự định bấy lâu của con giáp này sẽ được thực hiện. Vận trình của tuổi Tỵ trong tháng mới cực kỳ hanh thông, tài lộc đến ào ào, gia tăng cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh nắm trong tay khả năng thành công lớn, có thể phát tài.

Về sự nghiệp, công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm bản mệnh cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt thành tựu đáng nể. Bên cạnh đó, con giáp này sẵn sàng chịu đựng. Sau rất nhiều nỗ lực làm việc, họ chắc chắn sẽ có thể kiếm được một tài sản gia đình béo bở và sống một cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Tuất

Thái Tuế mở gọng kìm đúng 0h ngày 1/10: xui xẻo theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón tài lộc tới tấp, vận may bủa vây, tiền bạc sung túc hưởng đến cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuất tính cách hiền lành, khôn khéo và dễ gần. Con giáp này biết cách đối nhân xử thế, biết trước biết sau nên được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này còn là người nhân nghĩa, thủy chung, ân trả, nghĩa đền chứ không muốn mang nợ một ai.

Tử vi cho biết, từ ngày 1/10, đây là khoảng thời gian quyết định thành công của dự án. Việc tập trung làm việc, nỗ lực hết mình sẽ giúp con giáp này đạt được thành tựu như mong đợi. Trong khi đó, người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng. Họ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi. 

Nhân duyên của bản mệnh cũng có dấu hiệu đi lên. Sẽ có người tìm đến tuổi Tuất để nhờ vả. Con giáp này cũng có thể mở lòng giúp đỡ. Đây là lúc họ cần lòng tốt của tuổi Tuất. Những ai đang có ý định tiến xa hơn trong chuyện tình cảm cũng có thể tranh thủ cơ hội này để ra mắt họ hàng hai bên gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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