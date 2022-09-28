Nhà tiên tri lừng danh nhắc mệnh, đúng 0h đêm nay (29/9) Phật Bà ban phước lành: 3 con giáp đón nhận tài lộc bất ngờ, thức dậy thấy tiền vàng trong tay, vận mệnh hanh thông khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 12:30

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 0h đêm nay (29/9), có 3 con giáp được Phật Bà nâng đỡ, đổi đời chỉ sau một đêm, sự nghiệp sắp tới phất lên như diều gặp gió, tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Dậu

Nhà tiên tri lừng danh nhắc mệnh, đúng 0h đêm nay (29/9) Phật Bà ban phước lành: 3 con giáp đón nhận tài lộc bất ngờ, thức dậy thấy tiền vàng trong tay, vận mệnh hanh thông khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của 12 con giáp có nói, tuổi Dậu là con giáp tinh anh tháo vát, những người cầm tinh con Gà thường là rất giỏi giao tiếp, nên được nhiều người yêu mến, lại có vận quý nhân rất vượng.

Xem tử vi ngày 29/9/2022 cho thấy, kể từ thời điểm này trở đi, người tuổi Dậu được phúc tinh chiếu mệnh nên tài chính khá vượng. Không những thế, vận may cũng cao vô cùng nên khả năng lớn những chú Gà còn có cơ may trúng xổ số với số tiền vô cùng cao.

Tuy nhiên, cũng đừng vì vận may tăng cao mà bản mệnh chỉ trông chờ vào việc trúng thưởng. Bởi lẽ, nếu tuổi Gà chăm chỉ và cố gắng làm việc thì số tiền kiếm được sẽ thực tế hơn nhiều. Từ đây đến cuối năm sẽ có nhiều cơ hội làm giàu đến với người tuổi Dậu. Hãy biết nắm bắt thời cơ thì khả năng làm giàu sẽ không khó chút nào.

Tuổi Mùi

Nhà tiên tri lừng danh nhắc mệnh, đúng 0h đêm nay (29/9) Phật Bà ban phước lành: 3 con giáp đón nhận tài lộc bất ngờ, thức dậy thấy tiền vàng trong tay, vận mệnh hanh thông khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong thời gian sắp đến. Theo đó, bước sang ngày mai (29/9/2022), con giáp Mùi được Thần Tài nâng đỡ hết mực. Sự nghiệp của người tuổi Mùi đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Mùi trong thời gian sắp tới cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Ngọ

Nhà tiên tri lừng danh nhắc mệnh, đúng 0h đêm nay (29/9) Phật Bà ban phước lành: 3 con giáp đón nhận tài lộc bất ngờ, thức dậy thấy tiền vàng trong tay, vận mệnh hanh thông khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo 12 con giáp, tuổi Ngọ vốn là người lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực và tự dựa vào bản thân mình để vươn lên. Tử vi cho biết, đúng 0h ngày 29/9, người tuổi Ngọ được cát tinh soi chiếu, nhờ đó mà tài vận không ngừng tăng.

Kể từ thời gian này cho đến cuối tháng 10, công việc làm ăn kinh doanh của người tuổi Ngọ thuận lợi vô cùng. Khả năng cao sẽ ký kết được hợp đồng đầu tư và thu về được nhiều lợi nhuận.

Hơn thế nữa, vận trình còn đưa ra dự báo rất có thể người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng cao. Nhờ đó mà cuộc sống trở nên tốt đẹp vô cùng, giàu sang phú quý khiến nhiều người ghen tị.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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