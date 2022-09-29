Cuối tuần này (1 - 2/10), top 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 20:20

Số trời đã định, đúng cuối tuần này những con giáp may mắn này sẽ có tài vận bùng nổ, tiền tài thăng hoa, mua nhà sắm xe liền tay.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường can đảm, thông minh, đa năng, tràn đầy năng lượng và không bao giờ ngại gian khổ. Con giáp này thích thử những điều mới, ngay cả khi thất bại, Tỵ cũng không có gì phải phàn nàn.

Cuối tuần này (1 - 2/10), top 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này (1 - 2/10) cho biết, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ có nhiều bất ngờ mà chính con giáp này cũng không nghĩ tới. Đây là một trong những con giáp có khả năng phát tài, vận may của con giáp này chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Những thay đổi lớn trong cuộc sống của tuổi Tỵ cùng sự xuất hiện của quý nhân và sự nhanh nhạy của tuổi Tỵ, chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Ngoài đường tài lộc thăng tiến, người tuổi Tỵ cũng sẽ đón nhận vận may ở đường tình duyên. Người chưa tìm được cho mình ý trung nhân chắc chắn trong năm nay sẽ đón hỷ sự. Mọi việc trong thời gian này của người tuổi Tỵ phải nói là vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Mùi thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Mùi có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Cuối tuần này (1 - 2/10), top 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này (1 - 2/10) cho biết, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Mùi nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thời gian này, Mùi tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

Tuổi Thân

Hầu hết người tuổi Thân sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng Thân rất chú trọng đến việc trau dồi khả năng của mình và có thể tích lũy kinh nghiệm và kiến ​​thức từ nhiều thứ.

Cuối tuần này (1 - 2/10), top 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tuần này (1 - 2/10), người tuổi Thân nhìn chung khá sung túc, tiền tiêu hoài không hết lại có cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian tới nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của Thân tăng mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Thời gian này, người tuổi Thân có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to. Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính Thân cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này.

Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa người tuổi Thân có thể chủ quan, nếu chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán, vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, suy nghĩ kĩ trước khi tiêu tiền.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chúc mừng 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (30/9/2022), hốt trọn lộc trời, bước lên đỉnh vinh quang

Chúc mừng 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (30/9/2022), hốt trọn lộc trời, bước lên đỉnh vinh quang

Khoảng thời gian khó khăn cuối cùng cũng qua đi, 3 con giáp may mắn này sẽ bất ngờ đổi vận, phất lên giàu có khiến ai nấy đều trầm trồ, ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp trúng số con giáp may mắn cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10