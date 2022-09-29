Cuối tuần này (1 - 2/10), top 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn

Tử vi cuối tuần này (1 - 2/10) cho biết, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ có nhiều bất ngờ mà chính con giáp này cũng không nghĩ tới. Đây là một trong những con giáp có khả năng phát tài, vận may của con giáp này chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Những thay đổi lớn trong cuộc sống của tuổi Tỵ cùng sự xuất hiện của quý nhân và sự nhanh nhạy của tuổi Tỵ, chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Người tuổi Tỵ thường can đảm, thông minh, đa năng, tràn đầy năng lượng và không bao giờ ngại gian khổ. Con giáp này thích thử những điều mới, ngay cả khi thất bại, Tỵ cũng không có gì phải phàn nàn.

Mùi thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Mùi có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Ngoài đường tài lộc thăng tiến, người tuổi Tỵ cũng sẽ đón nhận vận may ở đường tình duyên. Người chưa tìm được cho mình ý trung nhân chắc chắn trong năm nay sẽ đón hỷ sự. Mọi việc trong thời gian này của người tuổi Tỵ phải nói là vô cùng suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này (1 - 2/10) cho biết, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Mùi nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thời gian này, Mùi tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

Tuổi Thân

Hầu hết người tuổi Thân sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng Thân rất chú trọng đến việc trau dồi khả năng của mình và có thể tích lũy kinh nghiệm và kiến ​​thức từ nhiều thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tuần này (1 - 2/10), người tuổi Thân nhìn chung khá sung túc, tiền tiêu hoài không hết lại có cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian tới nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của Thân tăng mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Thời gian này, người tuổi Thân có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to. Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính Thân cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này.

Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa người tuổi Thân có thể chủ quan, nếu chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán, vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, suy nghĩ kĩ trước khi tiêu tiền.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!