Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn tình duyên thăng hoa, tài lộc tỏa sáng, muốn gì được nấy trong tháng 4 âm lịch

Bước vào tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn phúc đức đầy trời, cả tình lẫn tiền đều thăng tiến, thuận lợi đủ đường, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn vận phú quý, thường gặp nhiều may mắn trong cả tình duyên và cuộc sống. Bước sang tháng 4 âm lịch, Thìn làm ăn khấm khá, lộc chất đầy nhà. Con giáp may mắn được tiếp xúc với nhiều cơ hội lớn giúp phát triển sự nghiệp không ngừng, từ đó nâng cao thu nhập, sắm nhà sắm xe chỉ là chuyện sớm muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có khả năng sẽ gặp được người như ý, nhanh chóng có hỷ sự mang về nhà. Người có gia đình thì hạnh phúc viên mãn, vợ chồng hòa hợp, con cái hiểu thảo. Bản mệnh có cuộc sống mà nhiều người hằng mơ ước.

Tuổi Dần

Bước vào tháng 4 âm lịch, người tuổi Dần vận trình sáng sủa, gặp nhiều vận may. Với người kinh doanh buôn bán, Dần làm một lời mười, tiền của thu về vô kể. Do liên tục đại thắng nên tiếng nói của con giáp cũng có “sức nặng” hơn, địa vị xã hội ngày càng được vững chắc. Nhìn chung, con đường công danh của Thìn “trải đầy hoa hồng” trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm, Dần và người ấy có mối quan hệ tốt đẹp. Cả hai chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống nên rất hiểu và thông cảm cho đối phương. Nếu tình cảm đã đủ “chín mùi” bạn có thể suy nghĩ về một “cái kết viêm mãn”. Người độc thân vẫn đang ngóng chờ tình yêu đến.

Tuổi Hợi

Bước vào tháng 4 âm lịch, người tuổi Hợi làm ăn thuận lợi, phúc đức đầy nhà. Thời gian trước, Hợi gặp không ít khó khăn nhưng giờ đây, mọi cố gắng đã được đền đáp. Con giáp liên tiếp gặp nhiều may mắn, ăn nên làm ra, phát tài phát lộc. Dự đoán, ngày phất lên của con giáp không còn xa.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, tuổi Hợi sắp có nhân duyên tìm đến tận cửa, hạnh phúc ngập tràng. Những ai đang yêu thầm sẽ được hồi đáp, viên mãn hạnh phúc. Vợ chồng đã lấy nhau thì hóa giải hiểu lầm, cuộc sống hòa thuận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Hai ngày 17/5/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Tuất phước đức căng tràn, Mão - Thìn cẩn thận chi tiêu Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 17/5/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Tuất may mắn được quý nhân phù trợ, làm ăn phát đạt. Trong khi đó, Mão - Thìn vận trình tài chính bị đe dọa, dễ lâm vào thị phi, ghen ghét.

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