Sinh tháng 12 là cung gì? Có những đặc điểm nổi bật nào?

Sinh tháng 12 là cung gì ? Là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ băn khoăn. Ngày nay cung hoàng đạo trở nên phổ biến và đã đóng một vai trò nhất định. Do đó rất dễ hiểu khi mọi người quan tâm và mong muốn tìm hiểu về nó. Đặc biệt là những chàng trai, cô gái sinh tháng 12 với những nét tính cách nổi bật.

Nếu sinh nhật của bạn rơi vào khoảng từ ngày 23/11 đến ngày 21/12 thì cung của bạn là Nhân Mã. Biểu tượng của cung này được đặc trưng bởi mũi tên sắc, nhọn. Hình tượng cung Nhân Mã là người đàn ông râu tóc dài, thân dưới của tuấn mã có đuôi dài, 4 chân. Các chàng trai và cô gái thuộc cung Nhân Mã thường được biết đến là người dũng cảm, dễ thương, vui tính, hào phóng… và còn nhiều phẩm chất và nét tính cách nổi bật khác.

Người ta thường gọi tháng 12 là tháng của yêu thương. Nếu bạn là một chàng trai hay cô gái sinh vào tháng này thì chúc mừng bạn, vì bạn thừa hưởng những nét tính cách đặc biệt. Tháng 12 là tháng của 2 cung: Nhân Mã và Ma Kết. Giờ đây câu hỏi sinh tháng 12 thuộc cung gì của bạn đã được giải đáp. Để biết nhiều hơn những thông tin về các cung này bạn hãy đọc tiếp bài viết.

Nếu sinh nhật của bạn rơi vào khoảng từ ngày 23/11 đến ngày 21/12 thì cung của bạn là Nhân Mã - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn sinh vào khoảng thời gian từ ngày 22/12 đến 19/01 thì chúc mừng bạn đã thuộc cung Ma Kết. Biểu tượng của cung Ma Kết là đầu con dê bắt nguồn từ truyền thuyết Hy Lạp. Ma Kết nổi bật với sự quyết tâm, kiên trì, có nhiều ước mơ và hoài bão… Ngoài ra họ còn là những người có vẻ ngoài ưa nhìn, thường trẻ hơn so với tuổi, cùng nhiều đặc điểm nổi bật khác.

Nếu bạn sinh vào khoảng thời gian từ ngày 22/12 đến 19/01 thì chúc mừng bạn đã thuộc cung Ma Kết - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm chung của người sinh tháng 12

Tính cách

Tháng 12 là tháng dành cho những người thật thà, tốt bụng, ngay thẳng. Những cô gái sinh tháng 12 thường là những người cởi mở, thân thiện, chân thành. Các cô gái còn là những người tử tế nhưng có nhiều tham vọng, có tư duy logic nhưng cũng dễ bị dao động. Còn về phần các chàng trai, họ là những người cởi mở, quyết đoán, thích khám phá, vui vẻ, hài hước, là chàng trai đĩnh đạc nhưng đôi lúc trẻ con.

Cảm xúc

Họ là những người có tâm hồn bay bổng, lãng mạn, đôi khi không kiểm soát tốt cảm xúc của mình do đó khó nuông chiều họ trong những mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên, họ là người nhẹ nhàng và tinh tế.

Công việc

Những người sinh ra vào tháng 12 thường vội vàng, thiếu kiên nhẫn khi làm việc. Do đó họ thường không phù hợp với những dự án lớn.

Đặc điểm cung Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Tính cách

Nhân mã thường là những người hào phóng, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ngoài ra, họ còn là những con người trung thực, không thích giả dối. Các chàng trai, cô gái Nhân Mã luôn lạc quan, yêu đời, thích phóng khoáng và không gian rộng lớn.

Các chàng trai, cô gái Nhân Mã luôn lạc quan, yêu đời - Ảnh minh họa: Internet

Công việc

Nhân Mã là những người có khả năng làm việc tốt, họ luôn quyết tâm tiến lên, không ngừng học hỏi, cải thiện bản thân. Họ có xu hướng và mong muốn đem đến những kinh nghiệm quý báu của bản thân chia sẻ cho mọi người. Rất nhiều nhà báo, nhà văn nổi tiếng thuộc cung Nhân Mã.

Tình yêu

Xét đến khía cạnh tình yêu, Nhân Mã là người hài hước, luôn mong muốn mang lại niềm vui cho mọi người. Họ thường thích những người có cùng sở thích với mình, đôi khi họ khá khắt khe với nửa còn lại. Một khi đã yêu thì các chàng trai hay cô gái Nhân Mã đều rất chung tình, tận tâm. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó chiều chuộng họ trong chuyện tình cảm vì tính cách thất thường.

Một khi đã yêu thì các chàng trai hay cô gái Nhân Mã đều rất chung tình, tận tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm cung Ma Kết (22/12 – 19/01)

Tính cách

Những người thuộc cung Ma Kết có thể là những người nhiệt tình, nhiều hoài bão, tham vọng nhưng cũng có thể là những người hiền lành, sống tình cảm nhưng chỉ chiếm phần ít. Ma Kết là người sống theo nguyên tắc, cẩn thận, có lòng quyết tâm mãnh liệt. Sau những lần thất bại thì họ càng quyết tâm hơn, ý chí thúc dục những người này đứng lên để tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

Công việc

Ma Kết là người có bộ óc nhạy bén, có khả năng trở thành nhà lãnh đạo, chăm chỉ trong công việc, họ không ngừng làm việc để đạt được mục đích. Họ không có thói quen chia sẻ những kế hoạch hay dự định của mình cho người khác. Họ còn có khả năng lật ngược tình thế đáng kinh ngạc khi mắc sai lầm. Ngoài ra, họ không giỏi trong việc nịnh hót ai đó, họ cũng không tham gia đánh giá một ai.

Tình yêu

Ma Kết là những người chân thành, chung thủy trong tình yêu. Họ thậm chí còn sẵn sàng hi sinh để mang lại cảm giác an toàn cho đối phương. Ma Kết còn gắn liền với những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những rung động tinh tế, nhạy cảm.

Ma Kết còn gắn liền với những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những rung động tinh tế, nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Khi tìm hiểu về Nhân Mã và Ma Kết, bạn không chỉ trả lời được câu hỏi tháng 12 là cung gì trong 12 cung hoàng đạo mà còn biết thêm những đặc điểm đặc trưng của họ. Điều này phần nào có thể giúp bạn thuận lợi trong quá trình giao tiếp, làm việc trong cuộc sống nhưng hãy xem các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Những chàng trai, cô gái sinh tháng 12 luôn là những người đặc biệt. Họ có thể là Nhân Mã tốt bụng hay Ma Kết tinh anh, tất cả những nét tính cách này đều đáng quý. Mong những chia sẻ xoay quanh câu hỏi “sinh tháng 12 là cung gì?” có thể giúp ích cho các bạn.