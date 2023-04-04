SAU 17h chiều mai (5/4/2023), những con giáp này nằm không HỨNG MƯA TÀI LỘC, nhanh tay thì còn, chậm tay thì vẫn không mất nhá

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 20:10

Tử vi dự báo rằng sau 17 giờ chiều mai (5/4) những con giáp sau vận trình tài lộc đi lên sau bao ngày khó khăn vất vả, tài phú ngất trời chỉ cần nằm không ngửa mặt mà ăn.

TUỔI THÌN

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 5/4/2023 hôm nay, tuổi Thìn công việc may mắn, người làm tự do có nhiều lộc. Những người sắp tới đây muốn thi cử, thăng chức, tăng lương cũng thuận lợi không kém.

Nhờ công sức cày bừa tích góp của bản mệnh trong thời gian vừa qua nên tiền bạc cũng dư dả. Khi bản mệnh biết cách vận dụng khả năng một cách sáng tạo và hiệu quả thì sẽ có những phương án tối ưu nhất trong việc kiếm tiền, từ đó cứ băng băng mà thẳng tiến.

Vận trình tình cảm cũng đi lên sau bao ngày ảm đạm. Người độc thân có người thầm thương trộm nhớ mà không hề hay biết. Người có gia đình thì con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đó cũng là hạnh phúc của con giáp này. 

SAU 17h chiều mai (5/4/2023), những con giáp này nằm không HỨNG MƯA TÀI LỘC, nhanh tay thì còn, chậm tay thì vẫn không mất nhá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI NGỌ 

Ngày mới của tuổi Ngọ mặt công việc ảnh hưởng bởi Thiên Tài nên chỉ ở mức trung bình, chỉ có lợi cho những người đang làm thêm, có nghề tay trái hoặc làm nghề liên quan đến xổ số tài chính, hy vọng ngày sau Ngọ sẽ khởi sắc hơn. 

May mắn được Tam Hội chiếu cố nên tình cảm khởi sắc hơn nhiều. Đi đâu cũng có người quý mến, giúp đỡ. Số vất vả nhưng được cái hay có người mến nên đỡ hơn rất nhiều. Chuyện tình cảm cũng êm xuôi và không có gì khúc mắc. 

Mặt tài lộc nhờ cục diện hai hành Hỏa tương hòa nên rất ổn định. Bạn không phải mất tiền oan hay chi quá nhiều tiền trong ngày nghỉ này. Những khoản chi trong hôm nay cực kỳ hợp lý.

SAU 17h chiều mai (5/4/2023), những con giáp này nằm không HỨNG MƯA TÀI LỘC, nhanh tay thì còn, chậm tay thì vẫn không mất nhá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ

Người tuổi Tý không ngại vất vả, gian khó để đạt được mục tiêu mà mình muốn. Con giáp này sẵn sàng lắng nghe những góp ý của người khác để cải thiện bản thân. Nhờ vậy, tuổi Tý được nhiều người yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ.

Tử vi dự báo rằng đúng ngày mai (5/4), công việc của tuổi Tý diễn ra tốt đẹp. Con giáp này có thể tìm được cơ hội tốt để thăng hoa, đưa thu nhập tăng cao hơn một bậc. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, cuộc sống có nhiều tin vui.

Nhờ cao nhân chỉ đường nên tuổi Tý biết cách đầu tư đúng đắn, hứa hẹn mang về khoản tiền khủng trong thời gian tới.

SAU 17h chiều mai (5/4/2023), những con giáp này nằm không HỨNG MƯA TÀI LỘC, nhanh tay thì còn, chậm tay thì vẫn không mất nhá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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