Đúng 10 ngày tới, các con giáp này có cơ hội kinh doanh rộng mở, kiếm được nhiều tiền, vạn sự như ý, con đường làm đại gia không còn xa

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 15:10

Cát Tinh chiếu rọi, đúng 10 ngày nữa 3 con giáp này kinh doanh vượng phát, thăng chức tăng lương.

Tuổi Tị 

 

Đúng 10 ngày tới, các con giáp này có cơ hội kinh doanh rộng mở, kiếm được nhiều tiền, vạn sự như ý, con đường làm đại gia không còn xa - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chấm minh họa 

Người tuổi Tị sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Con giáp này có thể được phân công phụ trách thêm những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định vị thế. Hãy nhanh chóng nắm bắt, bạn đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng chức, tăng lương đúng 10 ngày.

Tình hình làm ăn, kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi trong tuần này. Những kế hoạch bạn đặt ra đang có bước phát triển như dự kiến. Bản mệnh có thể không cần quá vất vả mà vẫn nhận được tiền bạc rủng rỉnh nhờ có sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng.

 

Tuy nhiên, hung tinh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, nếu có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe thì cần khám chữa ngay, tránh để bệnh trở nặng vừa mất công vừa mất tiền chạy chữa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn rất thông minh và tự tin. Bản mệnh có thể chọn được người đối tác phù hợp nhất trong đám bạn bè thân thiết, có sự hợp tác vui vẻ, hiệu quả.

Nhờ vậy mà mọi việc của người tuổi Dậu trở nên dễ dàng hơn, cuộc sống năm nay có thể tiến triển rất lý tưởng.

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Dậu có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, giành được vị trí nổi bật ở công ty.

Những khó khăn của hiện tại sẽ được giải quyết đồng thời tìm được những mục tiêu mới, mở rộng kinh doanh. Đây là cơ hội cả đời chỉ có một lần giúp bản mệnh chắp cánh bay tới thành công.

Trong những ngày này, người tuổi Dậu cũng sẽ “xóa nghèo” thành công, đời sống từng bước được cải thiện.

Tuổi Tý 

Đúng 10 ngày tới, các con giáp này có cơ hội kinh doanh rộng mở, kiếm được nhiều tiền, vạn sự như ý, con đường làm đại gia không còn xa - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Người tuổi Tý thông minh và rất nhanh nhẹn. Họ có tính cách hoạt bát nên làm việc gì cũng suôn sẻ.

Hơn nữa đúng 10 ngày tới, người tuổi Tý sẽ đón "quý nhân lớn" tài lộc, may mắn kéo tới mạnh mẽ. Họ được ngũ hành tương sinh phù hộ, có khả năng sáng tạo, năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ và năng lực làm việc cực kỳ hiệu quả.

Người tuổi Tý nhiệt tình và tinh tế sẽ đón "thần may mắn" mỉm cười. Họ có cơ hội nhận được nhiều ưu ái về tài lộc. Cộng thêm việc nếu họ không ngừng phấn đấu, họ sẽ đạt được một thành tựu lớn hay tạo được sự ảnh hưởng nhất định trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #3 con giáp # tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 8 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng