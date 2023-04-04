Đúng 15h ngày 5/4, những con giáp hứa hẹnsẽ gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tuổi Sửu là con giáp phát tài đúng 15h ngày 5/4, việc kiếm tiền càng đến khoảng thời gian cuối tuần lại càng thuận lợi hơn. Nhiều cát tinh vây chiếu cho thấy dù làm nghề gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi dư dả.

Người làm ăn kinh doanh có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều.

Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Với người làm công ăn lương, sự nghiệp của bạn có những bước tiến khá đáng mừng trong thời điểm này. Được Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh, bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Tuổi Thìn

Đúng 15h ngày 5/4 là một ngày vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh.

Đây chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón.

Tuổi Mùi

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trong 4, đặc biệt vào đúng 15h ngày 5/4, tuổi Mùi sẽ được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống và tiền tài hanh thông. Những người tuổi Mùi là người sống thực tế, họ chịu thương chịu khó và hết lòng với công việc. Thời gian trước tài vận của họ không tốt, liên tục gặp những rắc rối không cần thiết.

Nhưng đại họa đã đi qua, quý nhân đang "gõ cửa" và tài lộc của họ cũng từ đó mà ùn ùn đổ về. Hơn nữa, nhờ những thay đổi trong suy nghĩ nên cuộc sống của họ cũng xảy ra những biến động lớn, tuy sẽ gặp phải khó khăn nhưng kết quả chắc chắn sẽ thành công.

Nếu những người tuổi Mùi đã lập gia đình thì họ sắp sửa đón tin vui lớn, dễ có "hỷ sự". Đặc biệt là chất lượng đời sống của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rõ rệt, không sợ không có "của ăn, của để".

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau quá trình dài cố gắng làm việc. Người tuổi Mùi nên tin rằng "chịu thương chịu khó" nhất định sẽ được ăn quả ngọt.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.