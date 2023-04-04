Dự báo tài vận, sự nghiệp của 12 con giáp ngày mai (5/4): Sửu đụng độ tiểu nhân, Ngọ CẨN TRỌNG TRONG MỌI VIỆC tránh tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 12:26

Tháng 4 là thời điểm khởi sắc cho sự nghiệp của 12 con giáp, nhưng 3 con giáp này phải cẩn thận vào ngày mai (05/4) tài vận thất thường, tránh tiền mất tật mang.

Tuổi Sửu

Ngày mai (5/4), tuổi Sửu có điềm báo gặp bất lợi do đụng độ tiểu nhân. Năng lực của bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nhưng nó cũng khiến bản mệnh trở thành cái gai trong mắt những kẻ ghen ghét. Thời điểm này, tốt nhất hãy cố gắng dĩ hòa vi quý trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý tới bức tranh toàn cảnh thay vì cố gắng thể hiện mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình một cách mù quáng.

Dự báo tài vận, sự nghiệp của 12 con giáp ngày mai (5/4): Sửu đụng độ tiểu nhân, Ngọ CẨN TRỌNG TRONG MỌI VIỆC tránh tiền mất tật mang - Ảnh 1
Ngày mai (5/4), tuổi Sửu có điềm báo gặp bất lợi do đụng độ tiểu nhân. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của Sửu ít biến động, đôi lúc còn trở nên nhạt nhẽo khiến bản mệnh cũng không biết làm thế nào để lấy lại những cảm xúc mặn nồng như thuở ban đầu. Con giáp này hiểu mối quan hệ của cả hai đang ngập tràn nguy cơ nhưng chẳng thể giải quyết mọi thứ nếu chỉ có một mình.

Tuổi Ngọ

Ngày mai (5/4), ảnh hưởng của Kiếp Tài không tốt cho sự nghiệp của Ngọ. Bạn chật vật với thi cử, công việc, xin việc, làm gì cũng lắm bước rắc rối. Ngày này bạn nên an phận thủ thường, càng nóng vội càng không làm được việc gì hết.

Dự báo tài vận, sự nghiệp của 12 con giáp ngày mai (5/4): Sửu đụng độ tiểu nhân, Ngọ CẨN TRỌNG TRONG MỌI VIỆC tránh tiền mất tật mang - Ảnh 2
Ngày mai (5/4), ảnh hưởng của Kiếp Tài không tốt cho sự nghiệp của Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường vì Tương Xung hãm hại. Tốt nhất là con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để cải thiện nguồn thu nhập trong ngày. Nếu không muốn kiếm tiền thì nên hạn chế tiêu tiền hoang phí, đừng đua đòi với những người khác.

Tuổi Thìn

Ngày mai (5/4), người tuổi Thìn vẫn mắc sai lầm trong tài chính khi chi tiêu hoang phí, do đó áp lực tiền bạc nặng nề. Con giáp này cần xác định rõ tình hình kinh tế của bản thân, còn cần học thói quen tiết kiệm. Trong năm Phá thái tuế, chính tài không ổn định, rất hiếm có cơ hội được tăng lương. Vận thiên tài cũng không tốt nên người tuổi Thìn không cao ngạo mà kén chọn, chỉ cần là thu về lợi nhuận dù nhỏ nhất cũng không nên chối từ.

Dự báo tài vận, sự nghiệp của 12 con giáp ngày mai (5/4): Sửu đụng độ tiểu nhân, Ngọ CẨN TRỌNG TRONG MỌI VIỆC tránh tiền mất tật mang - Ảnh 3
Người tuổi Thìn vào năm 2023 rất khó xác định rõ ràng nội tâm của mình. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn vào năm 2023 rất khó xác định rõ ràng nội tâm của mình nên thường sẽ bỏ lỡ không ít mối nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này quá chuyên tâm cho công việc mà xem nhẹ chuyện tình cảm nên người độc thân chịu áp lực từ cha mẹ. Người đã kết hôn nên quan tâm hơn nữa đến nửa kia, đừng vì quá bận rộn mà quên chăm sóc đến gia đình.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 4/4 gọi tên 3 con giáp sau: Hưởng trọn vinh hoa, phú quý, tiền tài xán lạn, tình duyên thuận lợi, vận trình hanh thông

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 4/4 gọi tên 3 con giáp sau: Hưởng trọn vinh hoa, phú quý, tiền tài xán lạn, tình duyên thuận lợi, vận trình hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay có đến 3 con giáp may mắn luôn có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi kiếm về nhiều tiền.

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