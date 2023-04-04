Tháng 5 này, 3 con giáp 'rước' hỷ sự vào nhà vận may sẽ đến, hưởng trọn vinh hoa, vạn sự thập toàn thập mỹ, giữa năm phúc lộc vô biên, cuối năm tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 12:22

Tử vi dự đoán tháng 5 này, 3 con giáp này sẽ báo tin vui về cho gia đình, bạn bè, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Thìn

Trong năm 2023, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội lựa chọn: một chuyện tình cảm ổn định, lâu dài cả đời hoặc một chuyện tình cảm tạm thời. Bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra sự lựa chọn của bản thân. Và sự xuất hiện của một đứa trẻ sẽ giúp bạn đưa ra quyết định kết hôn nhanh hơn.

Trong năm nay, bạn có cơ hội tìm được một người yêu thương, quan tâm đến bạn và dành cho bạn tình cảm chân thành. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, cả hai gặp không ít mâu thuẫn. Mối quan hệ của bạn với gia đình bạn cũng gặp căng thẳng.

Tháng 5 này, 3 con giáp 'rước' hỷ sự vào nhà vận may sẽ đến, hưởng trọn vinh hoa, vạn sự thập toàn thập mỹ, giữa năm phúc lộc vô biên, cuối năm tiền tài vượng phát - Ảnh 1
Trong năm 2023, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội lựa chọn. Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuối cùng thì khi bạn đã chắc chắn về chuyện tình cảm của mình, bạn sẽ nhận được lời chúc phúc từ gia đình. Tháng 5 này là thời điểm thích hợp để kết hôn, tài vận của người tuổi Thìn rất vượng. Vợ chồng con giáp này làm ăn ngày càng phát tài, phát lộc, tình cảm đôi bên ngày càng nồng thắm.

Tuổi Dần

Những chú Hổ sắp có một năm thành công rồi đây! Tháng 5 này là lúc kết nối với khía cạnh cảm xúc của bạn vì những lá bài cho thấy bạn đang gặp vận may khi tìm kiếm những kết nối mới (nghĩa là người bạn thích cũng sẽ là người may mắn cho bạn). Hãy mang theo bản năng và sự dũng cảm của loài hổ và đừng ngại kết nối với càng nhiều người càng tốt dù là những người bạn quanh mình hay sử dụng tính năng Hộ chiếu để tìm kiếm xa hơn nhé.

Tháng 5 này, 3 con giáp 'rước' hỷ sự vào nhà vận may sẽ đến, hưởng trọn vinh hoa, vạn sự thập toàn thập mỹ, giữa năm phúc lộc vô biên, cuối năm tiền tài vượng phát - Ảnh 2
Những chú Hổ sắp có một năm thành công rồi đây!Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tương hợp: Ngọ, Tuất. Bạn có thể không phải lúc nào cũng hòa hợp với họ nhưng không thể phủ nhận rằng họ khiến bạn có tính cạnh tranh và tham vọng một cách tích cực!

Tuổi Mùi

Năm 2023 là một năm tuyệt vời để người tuổi Mùi thông báo hỷ sự cho tất cả mọi người. Nếu đã có đôi có cặp thì bạn cùng nửa kia nên nhanh chóng đưa nhau về thưa chuyện với hai bên gia đình. Tháng 5 là thời điểm tốt người tuổi Mùi tổ chức đám cưới. Những người độc thân cũng có cơ hội tìm thấy được tình yêu trong năm nay. 

Tháng 5 này, 3 con giáp 'rước' hỷ sự vào nhà vận may sẽ đến, hưởng trọn vinh hoa, vạn sự thập toàn thập mỹ, giữa năm phúc lộc vô biên, cuối năm tiền tài vượng phát - Ảnh 3
Tháng 5 là thời điểm tốt người tuổi Mùi tổ chức đám cưới. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày càng rộng mở. Đặc biệt, nếu sinh con trong năm 2024 thì người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc ào ào về nhà. Sự nghiệp của bạn và nửa kia dự báo sẽ phát lên như diều gặp gió trong tương lai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

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