Sau 17h chiều 29/9/2022, Thần Tài sẽ gọi tên ai trúng xổ số độc đắc 99 tỷ, hân hoan đổi vận giàu sang?

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 16:40

Những con giáp sau đây có duyên lớn trúng xổ số bạc trăm bạc tỷ, đường tài lộc cũng phất lên không kém trong chiều 29/9/2022 này.

Tuổi Mão

Sau 17h chiều 29/9/2022, Thần Tài sẽ gọi tên ai trúng xổ số độc đắc 99 tỷ, hân hoan đổi vận giàu sang? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào chiều 29/9, công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt.

Đường tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Khuyên bản mệnh nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương bạn nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Sau 17h ngày 29/9 này, tuổi Mão cũng rất có duyên trúng được xổ số, vận giàu sang đỏ nhất nhì trong 12 con giáp.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có trí nhớ rất tốt, đầu óc thông minh, thích những nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại rất ham mê kiếm tiền.

Sau 17h chiều 29/9/2022, Thần Tài sẽ gọi tên ai trúng xổ số độc đắc 99 tỷ, hân hoan đổi vận giàu sang? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau 17h chiều 29/9/2022, sự nghiệp của người tuổi Tý có thể coi là như ý cát tường, giải quyết được hết những khúc mắc trước đây, mọi việc đều nhanh chóng thu về kết quả tốt đẹp, giúp làm dày thêm túi tiền của con giáp này. Thời điểm này tuổi Tý cũng có rất nhiều có may trúng được xổ số lớn, duyên tiền tài nở rộ đầy năng lượng.

Tuổi Dần

Sau 17h chiều 29/9/2022, Thần Tài sẽ gọi tên ai trúng xổ số độc đắc 99 tỷ, hân hoan đổi vận giàu sang? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dần là một trong những con giáp dễ trúng số độc đắc nhất. Tuổi Dần sẽ có quý nhân trợ lực nên vận trình tăng đột biến, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, làm gì cũng có người giúp đỡ nên tỷ lệ thành công cao.

Vận trình tài lộc ổn định và dần khởi sắc may mắn thì trúng số còn không cũng được thăng chức, tăng lương, có nhiều nguồn thu nhập mới, cuộc sống sung sướng hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào 14h chiều 29/9/2022, lộc vàng bủa vây 3 con giáp như "chuột sa hũ nếp", vận mệnh cải biến, giàu sang "chóng mặt"

Vào 14h chiều 29/9/2022, lộc vàng bủa vây 3 con giáp như "chuột sa hũ nếp", vận mệnh cải biến, giàu sang "chóng mặt"

Đừng lo lắng nếu những ngày trước bạn còn nhiều khó khăn thì từ 14h chiều 29/9/2022, 3 con giáp sau sẽ có nhiều may mắn giúp thay đổi thế cục, bước vào thời kỳ giàu sang.

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