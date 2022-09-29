Vào 14h chiều 29/9/2022, lộc vàng bủa vây 3 con giáp như "chuột sa hũ nếp", vận mệnh cải biến, giàu sang "chóng mặt"

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 09:35

Đừng lo lắng nếu những ngày trước bạn còn nhiều khó khăn thì từ 14h chiều 29/9/2022, 3 con giáp sau sẽ có nhiều may mắn giúp thay đổi thế cục, bước vào thời kỳ giàu sang.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn.

Chính vì vậy, con giáp tuổi Hợi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống “cả giận mất khôn”.

Vào 14h chiều 29/9/2022, lộc vàng bủa vây 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', vận mệnh cải biến, giàu sang 'chóng mặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 14h chiều 29/9/2022 cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp.

Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Từ 14h chiều 29/9/2022, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

Tuổi Tuất

Vào 14h chiều 29/9/2022, lộc vàng bủa vây 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', vận mệnh cải biến, giàu sang 'chóng mặt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi cho thấy những sai lầm của con giáp ở thời điểm trước đó đều có cơ hội để sửa sai. Đừng coi thường điều này, bởi sửa được sai lầm chứng tỏ bạn đã học hỏi được nhiều điều từ những sai lầm đó.

Vận trình công việc thuận lợi từ 14h chiều 29/9/2022. Con giáp biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu. Bạn có cơ hội phát huy được toàn bộ khả năng của mình, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Con giáp này có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp trước những thành quả mình đạt được nhưng đừng quá lo lắng, bạn làm tốt thì sẽ được trả công, bạn hoàn toàn xứng đáng có được thành công.

Có những lúc bản mệnh vẫn cảm thấy hoang mang, song bạn cần nhớ rằng sự tự tin sẽ quyết định 1 phần rất lớn trong con đường thành công phía trước. Bạn nên tin tưởng hơn vào bản thân mình trong thời điểm này nhé.

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Song, đây cũng là một trong những con giáp lận đận nhất về đường sự nghiệp. Lý do là vì tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không biết luồn cúi trước bất cứ ai khiến họ khó hòa nhập, làm việc với nhiều người. Bù lại, tuổi Dần là người có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

Vào 14h chiều 29/9/2022, lộc vàng bủa vây 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', vận mệnh cải biến, giàu sang 'chóng mặt' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc kinh doanh, người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Người tuổi Dần không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi con giáp này đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

Từ 14h chiều 29/9/2022, vận trình của người tuổi Dần càng tăng tiến, làm ăn đều dễ gặp may mắn, có được những hợp đồng "màu mỡ" đáng mơ ước.

 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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