Mở đầu tháng 10, 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài vận hanh thông, công danh rạng ngời, tiền vàng tăng tiến

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 08:10

Vào đầu tháng 10 tới đay, 3 con giáp này sẽ rất may mắn về cả đường tài lộc lẫn sự nghiệp, làm ăn ngày càng thăng hoa.

Tuổi Hợi

Tử vi đầu tháng 10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi rất tốt, có thể gặp được quý nhân, định hướng được sự phát triển về sau.

Tình duyên có phần tăng tiến. Nếu bạn đã lỡ duyên rồi thì bỏ qua, đừng tiếc nuối đủ kiểu, phải học cách nhìn về phía trước. Chỉ cần cố gắng nhất định sẽ gặp được người thương hợp ý hữu tình.

Mở đầu tháng 10, 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài vận hanh thông, công danh rạng ngời, tiền vàng tăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tăng tiến mạnh, có nhiều cơ hội thử sức để thể hiện tài năng bản thân và được cất nhắc ở vị trí cao hơn.

Tài lộc thể hiện ở việc làm ăn, gặp được quý nhân trong đời, có người giúp đỡ thì tìm được hướng đi của sự nghiệp, chẳng mấy chốc mà hái ra tiền.

Sức khỏe cũng ổn định hơn, cân đối dinh dưỡng, cơ thể tràn đầy sức sống.

Tuổi Tý

Mở đầu tháng 10, 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài vận hanh thông, công danh rạng ngời, tiền vàng tăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Khi còn là nhân viên, nếu được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tý cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi.

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Tý sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn. Cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc hoặc một doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền. Đầu tháng 10 sẽ là cơ hội rất tốt để tuổi Tý bứt phá đạt đến nhiều thành công mới. 

Tuổi Dậu

Mở đầu tháng 10, 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài vận hanh thông, công danh rạng ngời, tiền vàng tăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi những người cầm tinh con Gà trong đầu tháng 10 sẽ gặp nhiều may mắn. Người tuổi Dậu chính là con giáp vô cùng chăm chỉ, luôn cần mẫn làm việc hết mình nhưng cuộc sống đôi khi lại không mang tới may mắn cho họ. Mở đầu tháng 10, 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài vận hanh thông, công danh rạng ngời, tiền vàng tăng tiến - Ảnh 4

Trong thời gian tới tuổi Dậu sẽ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi đối mặt với áp lực cuộc sống, tài chính và cả chuyện tình cảm. Tuy nhiên trong quãng thời gian này người tuổi Dậu sẽ được bù đắp vô cùng xứng đáng.

Trong đầu tháng 10, trong số 12 con giáp thì con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ luôn ổn định, có cơ hội gặp được quý nhân phương xa, giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu cho người tuổi Dậu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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