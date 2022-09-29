Vận xui chính thức qua đi, 3 con giáp này đón lộc không ngừng từ tháng 10 tới, tiền vàng nhân đôi, bạt ngàn may mắn

Tử vi từ tháng 10 dương lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần khá tốt, tầm nhìn xa lại được quý nhân giúp đỡ, chỉ điểm, dễ vượng phát.

Sự giàu có sẽ thể hiện ở việc quản lý tài chính, biết cách phân tán rủi ro một cách đồng đều, bỏ tiền vào các sản phẩm tài chính khác nhau, kiếm được nhiều thu nhập.

Công việc hanh thông, được quý nhân hậu thuẫn, có thể đem lại nhiều lợi lộc cho công ty, sớm nhận được phần thưởng tương xứng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong tháng 10 dương lịch sẽ là thăng quan, tiến chức.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh.

Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong tháng 10 dương lịch.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 tới, Chính Tài và Thiên Tài của người tuổi Tuất đều xuống dốc không phanh và hiếm có cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên cho con giáp này là nên giữ chặt tiền trong ví và không nên tham gia đầu tư.

Từ tháng 10 trở đi, thời vận của tử vi tuổi Dần lội ngược dòng, may mắn tài lộc tìm đến không ngừng. Dù họ làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, suôn sẻ. Nhất là với ai kinh doanh, họ có cơ hội mở rộng kinh doanh hay tìm được đối tác làm ăn tiềm năng. Bởi thế, tuổi Dần có thể là con giáp giàu có bậc nhất.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.