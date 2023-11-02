Sau 16h30 chiều ngày 2/11/2023: 3 con giáp cát tinh hội tụ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 13:00

Đúng 16h30 chiều nay, thứ Năm (2/11/2023), 3 con giáp sau công việc hanh thông thuận lợi, đầu tư ắt có lời, tài lộc ào ào vào túi.

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 2/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu đôi lúc còn cố chấp với những lựa chọn của bản thân.      

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay dối lúc bạn cố chấp với lựa chọn chính mình, làm việc cực kì nguyên tắc cao.      

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm đã sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài.

Tài lộc: Có chung chí hướng với nhiều người, làm ra tiền tài nhiều vô kể.   

Sức khoẻ: Cơ thể đã khoẻ mạnh, thường xuyên chạy bộ tăng cường thể lực. 

Sau 16h30 chiều ngày 2/11/2023: 3 con giáp cát tinh hội tụ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Nổi tiếng là những người lạc quan, tự do và nhiệt tình, tuổi Dần đam mê theo đuổi những điều mới mẻ và luôn nhìn nhận mọi việc với thái độ tích cực.

Đúng chiều ngày 2/11/2023, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ dần thăng tiến. Họ có cơ hội thể hiện kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, tư duy đổi mới và đạt được vô số đột phá trong công việc. Đặc biệt, con giáp này có thể nhận một cơ hội thăng tiến quan trọng hoặc được tham gia một số dự án mới thú vị.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần sẽ có giây phút ngọt ngoài ben người yêu thương. Nếu những người độc thân có thể gặp được người mình thích thì các cặp đôi tuổi Dần sẽ có nhiều thời gian bên nhau và vun đắp tình cảm lâu dài.

Để cuộc sống lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tuổi Dần nên duy trì thái độ chủ động trong công việc, tìm cách nắm bắt cơ hội và dũng cảm tiến về phía trước. Ngoài ra, họ cũng nên trân trọng người xung quanh, cùng nhau phát triển và chia sẻ những điều ngọt ngào.

Sau 16h30 chiều ngày 2/11/2023: 3 con giáp cát tinh hội tụ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 2/10/2023, tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất.

Người làm công ăn lương thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bản mệnh cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trắc ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Sau 16h30 chiều ngày 2/11/2023: 3 con giáp cát tinh hội tụ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (3/11/2023): Tuất tình hình tài chính lạc quan, Tý sự nghiệp hanh thông, Dần đổi mệnh phát tài

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (3/11/2023): Tuất tình hình tài chính lạc quan, Tý sự nghiệp hanh thông, Dần đổi mệnh phát tài

Theo tử vi ngày 3/11/2023, 3 con giáp này công việc đang trên đà thuận lợi, vận tài lộc cũng may mắn không ngừng.

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