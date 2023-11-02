10 ngày cuối của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu lên bất ngờ, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 10:00

Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch này. Sự may mắn ào ào kéo đến khiến cho việc làm ăn, kinh doanh của bạn thuận lợi hơn bao giờ hết.

 

Con giáp tuổi Sửu

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, mọi việc hanh thông. Đây là thời điểm thu hái những kết quả sau quá trình nỗ lực. Những công sức và cả sự kiên trì của bạn cuối cùng đã được mọi người nhìn nhận và chú ý.

10 ngày cuối của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu lên bất ngờ, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tình duyên, người bạn thích có thể sẽ hồi đáp tích cực, hãy nắm lấy cơ hội này của mình. Công việc tuổi Sửu trong 10 ngày cuối tháng cũng phát đạt, còn có thể thăng chức hoặc tăng lương. Tất nhiên, có được những may mắn này, đừng quên những người đã ở bên và giúp đỡ bạn, hãy nhớ ơn họ và báo đáp tất cả để vẹn nghĩa đôi bên.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ có thể trở thành người dẫn đầu tại nơi làm việc. Họ có phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh của họ cho phép họ đứng vững trong nhóm. Con giáp này không chỉ có kỹ năng quản lý xuất sắc, còn có khả năng thực thi mạnh mẽ và kiên định, mạnh mẽ trong việc đưa ra quyết định.

10 ngày cuối của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu lên bất ngờ, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ luôn có thể thể hiện những điểm sáng của mình và chiếm được sự tin tưởng của sếp. Họ không chỉ có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể dẫn dắt toàn đội đạt được thành tựu lớn. Đồng thời sự nghiệp của họ cũng có dấu hiệu thăng tiến, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi rất hiền lành, cũng khá hào phóng và không soi mói, rò xét người khác. Chính vì vậy, họ luôn gặp nhiều thành công là vì ngày càng có nhiều quý nhân giúp đỡ họ. Sự nghiệp của con giáp này bước vào giai đoạn ổn định, không còn thăng trầm.

10 ngày cuối của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu lên bất ngờ, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ đón nhiều điều tốt đẹp, tiền bạc rủng rỉnh, công việc thuận lợi, hạnh phúc cũng mỉm cười. Không những vậy, bạn bè xung quanh cũng nâng đỡ, chia sẻ nhiều hơn, giúp họ ngày càng tiến bộ nên thời gian này sẽ tràn ngập hạnh phúc với người tuổi Hợi.

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