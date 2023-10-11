Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp khởi đầu suôn sẻ, tránh xa thị phi, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 15:00

Bước vào tháng 9 âm lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ nhận về may mắn, tài lộc hanh thông, thành công gọi tên và lúc nào tiền bạc cũng rủng rỉnh đầy tay.

Người tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi rất tận tâm trong sự nghiệp. Khả năng phát triển sự nghiệp của họ cũng rất nổi trội. Con giáp này luôn làm việc chăm chỉ để tiến bộ và có thể nắm bắt chi tiết công việc của mình, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiến đến thành công nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp khởi đầu suôn sẻ, tránh xa thị phi, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 âm lịch là giai đoạn thu hoạch "được mùa" và kiếm được nhiều tiền của con giáp tuổi Mùi. Với sự phát triển ngày càng ổn định, những người này sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó trong tháng này. Đồng thời sự nghiệp của họ cũng có dấu hiệu thăng tiến, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt.

Người tuổi Thân

Người tuổi Thân có đầu óc tốt, tương đối khiêm tốn và tỉ mỉ trong mọi việc. Trí thông minh của họ được thể hiện qua cách diễn đạt bằng lời nói, nhưng nó cũng được thể hiện qua phong cách làm việc. Họ có thể đối mặt với cuộc sống với tinh thần lạc quan cao độ dù có chuyện gì xảy ra.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp khởi đầu suôn sẻ, tránh xa thị phi, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Thân có kết quả công việc nổi bật. Cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, có thể tạm biệt những lo toan và đón chào những niềm vui thành công, thu hoạch. Tóm lại, họ có thể tạm biệt những lo toan và đón chào một cuộc sống mới.

Người tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bản tính năng nổ, lạc quan. Họ cũng là người sống thực tế, có năng lực và không bao giờ coi nhẹ bản thân. Con giáp này cũng là những người tỉ mỉ và nghiêm túc. Nếu họ tìm được ngành nghề phù hợp nhất với mình thì sẽ nhanh chóng thành công và kiếm được nhiều tiền.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp khởi đầu suôn sẻ, tránh xa thị phi, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 9 âm lịch này, tuổi Dần sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Họ dễ dàng mở rộng làm ăn chỉ cần nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Công việc suôn sẻ, kiếm tiền thuận tay, cuộc sống của con giáp tuổi Dần ngày càng được cải thiện, tương lai tiếp tục đón những điều bất ngờ mới mẻ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

Bước qua tháng 9 âm lịch, TÀI VẬN HANH THÔNG, 3 con giáp thành công ngoài mong đợi, thắng lớn dự án thu về 50 tỷ

Bước qua tháng 9 âm lịch, TÀI VẬN HANH THÔNG, 3 con giáp thành công ngoài mong đợi, thắng lớn dự án thu về 50 tỷ

Vừa bước qua tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của 3 con giáp này có bước chuyển mình mạnh mẽ, tài vận hanh thông, thành công cực lớn cho con đường công danh sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tháng 9 âm lịch 3 con giáp tháng 9 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 34 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 20 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương