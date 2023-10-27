Từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp PHẬT BÀ PHÙ HỘ, khỏe mạnh bình an, nhận về nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 04:12

Từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, Phật Ba mang đến lộc lá cho 3 con giáp may mắn này. Nhất là sức khỏe được cải thiện, cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc.

Con giáp tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thường có tính cách khá trưởng thành, ổn định, năng động, vui vẻ và hòa đồng. Trong sự nghiệp, người tuổi Hợi rất đa tài, thuộc mẫu người rất sáng tạo. Họ không thích cạnh tranh với người khác, luôn thận trọng trong công việc. Chính phẩm chất đó khiến cho người tuổi Hợi luôn có được sự tin tưởng của những người xung quanh.

Từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp PHẬT BÀ PHÙ HỘ, khỏe mạnh bình an, nhận về nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ nắm bắt cơ hội, ở nơi làm việc có tiềm năng thăng tiến. Nếu như thời gian trước tình trạng tài lộc có gặp khó khăn thì sắp tới đây có thể sẽ tìm được hướng giải quyết ổn thỏa. Chẳng may người tuổi Hợi có nợ nần thì cũng không cần phải lo lắng, vì khả năng sắp tới sẽ được trả hết, làm việc ở đâu sinh lời tại đó. Ngoài ra, nếu tuổi Hợi thật sự nắm bắt được cơ hội thì không chỉ giàu bình thường mà rất giàu, dư dả sống đến vài năm sau.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tài lộc của tuổi Thân rất dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn kề bên. Người tuổi Thân vừa thông minh, khôn khéo, lại biết cách ứng xử linh hoạt trong nhiều trường hợp. Nhờ đó, công việc của họ cũng thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao. Người làm kinh doanh nhận được khoản tiền lời lãi như ý muốn.

Từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp PHẬT BÀ PHÙ HỘ, khỏe mạnh bình an, nhận về nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tài lộc của bản mệnh này sẽ khởi sắc rõ rệt. Công việc và sự nghiệp cũng gặp nhiều thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Người làm kinh doanh, buôn bán tháng này cũng sẽ gặp may mắn về tài chính, giúp họ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh về túi. Thậm chí, quá trình làm việc cũng sẽ giúp bạn vô tình quen biết thêm quý nhân, đem lại lợi ích cho tương lai.

Con giáp tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và thú vị, có những niềm vui và lộc lá nho nhỏ tìm đến nhờ Dịch Mã và Nguyệt Mã cát tinh phù trợ. Con giáp tuổi Dậu tính tình tích cực, nhiệt tình và luôn tràn đầy năng lượng. Bản mệnh có bản chất lạc quan và sẵn sàng đón nhận những thử thách và cuộc phiêu lưu mới, thường thể hiện lòng dũng cảm và quyết tâm.

Từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp PHẬT BÀ PHÙ HỘ, khỏe mạnh bình an, nhận về nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch, Phước lành tìm đến với người tuổi Dậu. Dù là trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cá nhân, bản mệnh sẽ tự tin và quyết tâm, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và đạt được mục tiêu. Về tài lộc, vận may đang đến dồi dào, việc đầu tư và quản lý tài chính sẽ rất tốt đẹp. Bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người có tầm ảnh hưởng và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp khởi đầu suôn sẻ, tránh xa thị phi, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp khởi đầu suôn sẻ, tránh xa thị phi, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh

Bước vào tháng 9 âm lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ nhận về may mắn, tài lộc hanh thông, thành công gọi tên và lúc nào tiền bạc cũng rủng rỉnh đầy tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày rằm tháng 9 tử vi tháng 9 âm lịch 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn