Sau 12h trưa 29/9, 3 con giáp bị Phá Tài đeo bám, bản mệnh có chút hư hao, tiền tài sa sút, cẩn trọng tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 14:25

Những con giáp sau đây cần đề cao cảnh giác, đặc biệt vào sau 12h trưa 29/9 để tránh bị rơi vào hoàn cảnh mệt mỏi do tiểu nhân phá hoại, đường tiền tài hao hụt, khổ tâm.

Tuổi Tý

Sau 12h trưa 29/9, 3 con giáp bị Phá Tài đeo bám, bản mệnh có chút hư hao, tiền tài sa sút, cẩn trọng tiểu nhân hãm hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tuổi Tý sau 12h trưa 29/9 dễ thất bát trong công việc. Con giáp này khá nhạy bén và năng nổ nhưng đời không như mơ, tiểu nhân sẵn sàng hại bạn bất cứ lúc nào. Nhiều người chán nản muốn nộp đơn xin nghỉ việc, không muốn bắt đầu công việc sau nghỉ lễ.

Bản mệnh gặp điềm báo không lành về đường tài lộc. Chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ khi vẫn có những kẻ tiểu nhân ẩn mình bên cạnh để ngáng đường bạn, họ không từ thủ đoạn để tranh cướp lợi danh về cho mình.

Đường tình cảm nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên vợ chồng yêu thương lẫn nhau, biết bảo vệ nhau trước lời bàn tán của thiên hạ. Các bạn đang làm cha làm mẹ thì phải lo cho con nhiều hơn nhưng đó là niềm hạnh phúc mà bạn có được.

Tuổi Dần 

Sau 12h trưa 29/9, 3 con giáp bị Phá Tài đeo bám, bản mệnh có chút hư hao, tiền tài sa sút, cẩn trọng tiểu nhân hãm hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi sau 12h trưa 29/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế có chút sụt giảm, phải tỉnh táo hơn, thu chi cân đối.

Tình duyên có chút trục trặc, đừng lúc nào cũng tự mình quyết định mọi việc, hãy nhớ bàn bạc với người yêu, nếu không đối phương sẽ cảm thấy bị bỏ mặc.

Đầu óc rối bời, không hiểu được nhiều việc nên hoa mắt, chóng mặt, không biết mình đang làm gì, dễ dàng mắc nhiều lỗi khác nhau.

 Vận may tài chính thể hiện ở mối quan hệ, tốn nhiều tiền mua quà cho nửa kia, những ngày sau cần thắt lưng buộc bụng để duy trì mức sống bình thường. Không có thêm kênh kiếm tiền nào, tiền bạc hơi eo hẹp.

Tuổi Sửu

Tử vi sau 12h trưa 29/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế có nốt trũng, bình tĩnh và lạc quan hơn, đừng quá lo lắng.

Tình duyên cần suy xét, một khi nhận thấy hai người ở xa nhau và không có điểm chung, tốt nhất bạn nên kịp thời dứt bỏ mối quan hệ.

Sau 12h trưa 29/9, 3 con giáp bị Phá Tài đeo bám, bản mệnh có chút hư hao, tiền tài sa sút, cẩn trọng tiểu nhân hãm hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ có trạng thái làm việc bình thường trong sự nghiệp, đừng là người vô hình, bạn phải có dũng khí bày tỏ quan điểm của mình và để lãnh đạo thấy được giá trị của bạn.

Vận thế không hanh thông, tiền bạc đầu tư giai đoạn đầu có thể bị hao hụt, hợp tác với bạn bè dễ bị tan đàn xẻ nghé.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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