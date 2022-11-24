Sang Đông nhưng tình nồng ấm: 3 tuổi càng về cuối năm càng phất nhanh như vũ bão, tiền vào túi ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vù vù, vui hết nấc

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 07:20

3 con giáp này sẽ có mùa đông cuối năm "ấm áp" vô cùng, túi đầy tiền, tim đầy tình, còn gì vui hơn thế nữa?

Tuổi Hợi

Bước sang mùa đông cuối năm, tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình có những bước chuyển biến mới. Được Thần Tài ban lộc, tuổi Hợi có đường công danh hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đấy.

Sang Đông nhưng tình nồng ấm: 3 tuổi càng về cuối năm càng phất nhanh như vũ bão, tiền vào túi ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vù vù, vui hết nấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2022, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi có cơ hội khởi sắc. Người đầu tư bất động sản có thể không ngừng thu về lợi nhuận lớn. Đây là một năm tài chính dồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được thành tựu vang dội trong sự nghiệp.

Đặc biệt, người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Ngọ

Bề ngoài người tuổi Ngọ nhìn có vẻ nhiệt tình, cởi mở hoạt bát, nhưng thật ra trong lòng họ luôn cô đơn tĩnh mịch, khó ai có thể thực sự bước vào trái tim họ.

Sang mùa đông cuối năm, đường tài lộc và đường sự nghiệp của họ rất tốt, có tin vui như thăng chức hay tăng lương, hoặc có thể là nhận được đơn hàng mới, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Hơn nữa họ vốn là người vừa có năng lực vừa có thực lực, một khi có cơ hội thì họ nhất định sẽ không bỏ qua.

Sang Đông nhưng tình nồng ấm: 3 tuổi càng về cuối năm càng phất nhanh như vũ bão, tiền vào túi ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vù vù, vui hết nấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ làm người chính trực, làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, luôn có tính sáng tạo, họ luôn giữ một vai trò quan trọng trong bộ máy của công ty.

Con đường sự nghiệp của con giáp này phát triển rất tốt, lên như diều gặp gió. Dẫu vậy, năm nay đường tình duyên của họ dường như không được như ý, không có bước tiến mới. Vì vậy năm nay họ phù hợp với việc kiếm tiền hơn là việc yêu đương.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Sang Đông nhưng tình nồng ấm: 3 tuổi càng về cuối năm càng phất nhanh như vũ bão, tiền vào túi ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vù vù, vui hết nấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sang cuối năm Thân có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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