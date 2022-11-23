Trời sinh 3 con giáp keo kiệt bậc nhất, tính toán chi li, bủn xỉn nhất trái đất, khó lòng lấy được một đồng của họ

Tiết kiệm vốn là một đức tính tốt nhưng khi quá keo kiệt và tính toán từng đồng lại trở nên có chút tiêu cực và khiến những người xung quanh có chút e dè.
- Vận đỏ chót: 3 tuổi cuối năm 2022 qua Đông giẫm vàng, qua Tây giẫm bạc, giàu sang nứt vách, làm 1 lời 100, vinh hoa rực rỡ
- Tù 14h ngày 23/11/2022: Phật Bà che chở, Thần Tài dọn đường, 3 tuổi vận trình hanh thông phới phới, sự nghiệp thăng tiến lẫy lùng, của cải gia tăng chóng mặt
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất thường có cái nhìn rất thực tế về cuộc sống vì thế mà họ cho rằng đồng tiền là quan trọng nhất với mỗi người, là phương tiện để sống và nếu không có tiền thì không làm được điều gì cả.
Chính bởi vậy mà từ khi còn rất trẻ họ đã thử sức mình với nhiều công việc, lĩnh vực khác nhau nhằm kiếm tiền, những người này sẽ không từ công việc nào có thể để gia tăng kinh tế.
Họ không ngừng vươn lên và phấn đấu với mong muốn càng tiết kiệm được nhiều tiền càng tốt. Thế nên sẽ rất ít thấy con giáp này mua sắm chưng diện cho bản thân những món đồ hay quần áo hàng hiệu, thậm chí họ cũng ít tham gia vào các hoạt động tập thể để tránh tốn tiền.
Họ không đồng tình với những ai sẵn sàng chi tiền cho việc ăn chơi vui vẻ, họ cho rằng đó là sự vô bổ chỉ làm mình tốn tiền chứ không thu lợi ích gì. Vì thế mà cả đời họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc ăn chơi, chi tiêu cho bản thân mà chỉ muốn tiết kiệm và tiết kiệm mà thôi.
Tuổi Dậu
Là con giáp chăm chỉ, cần cù và chịu khó nhất, người tuổi Dậu có xu hướng tiết kiệm, "thắt lưng buộc bụng". Họ còn hà tiện với chính mình, vì vậy, họ cũng tỏ ra chi li tiền bạc với người khác.
Họ tiêu pha rất dè xẻn, thường tìm cách để mua sắm được nhiều thứ mà không phải xài quá nhiều tiền. Họ không tiêu tiền vào đồ hiệu hay quá sang chảnh. Họ dùng đồ đơn giản, rẻ tiền và lên kế hoạch chi tiêu, quản lý tiền bạc rất cẩn thận. Rất khó để người khác có thể "ăn không" hoặc tiêu được tiền của người tuổi Dậu. Họ không dễ để ai đó lợi dụng hay "đào mỏ", trục lợi từ mình đâu.
Tuổi Tỵ
Rắn là dấu hiệu cho sự quỷ quyệt và những người sinh năm rắn coi trọng tiền hơn bất cứ thứ gì khác. Người tuổi Tỵ sẽ không tiêu một xu khi đi chơi với người khác. Thay vào đó, họ sẽ viện nhiều lý do khác nhau để người khác trả tiền.
Trong công việc, họ sẽ kiểm tra các dự án tốn tiền hết lần này đến lần khác và tranh cãi vì bất kỳ sơ suất nào. Bên cạnh đó, người tuổi Tỵ thà đi vay của người khác còn hơn cho người khác vay. Vì vậy, hãy cẩn thận để không bị mắc bẫy những người bạn tuổi Tỵ này.
Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo