Trời sinh 3 con giáp keo kiệt bậc nhất, tính toán chi li, bủn xỉn nhất trái đất, khó lòng lấy được một đồng của họ

Họ không đồng tình với những ai sẵn sàng chi tiền cho việc ăn chơi vui vẻ, họ cho rằng đó là sự vô bổ chỉ làm mình tốn tiền chứ không thu lợi ích gì. Vì thế mà cả đời họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc ăn chơi, chi tiêu cho bản thân mà chỉ muốn tiết kiệm và tiết kiệm mà thôi.

Tuổi Dậu

Là con giáp chăm chỉ, cần cù và chịu khó nhất, người tuổi Dậu có xu hướng tiết kiệm, "thắt lưng buộc bụng". Họ còn hà tiện với chính mình, vì vậy, họ cũng tỏ ra chi li tiền bạc với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Họ tiêu pha rất dè xẻn, thường tìm cách để mua sắm được nhiều thứ mà không phải xài quá nhiều tiền. Họ không tiêu tiền vào đồ hiệu hay quá sang chảnh. Họ dùng đồ đơn giản, rẻ tiền và lên kế hoạch chi tiêu, quản lý tiền bạc rất cẩn thận. Rất khó để người khác có thể "ăn không" hoặc tiêu được tiền của người tuổi Dậu. Họ không dễ để ai đó lợi dụng hay "đào mỏ", trục lợi từ mình đâu.

Tuổi Tỵ

Rắn là dấu hiệu cho sự quỷ quyệt và những người sinh năm rắn coi trọng tiền hơn bất cứ thứ gì khác. Người tuổi Tỵ sẽ không tiêu một xu khi đi chơi với người khác. Thay vào đó, họ sẽ viện nhiều lý do khác nhau để người khác trả tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, họ sẽ kiểm tra các dự án tốn tiền hết lần này đến lần khác và tranh cãi vì bất kỳ sơ suất nào. Bên cạnh đó, người tuổi Tỵ thà đi vay của người khác còn hơn cho người khác vay. Vì vậy, hãy cẩn thận để không bị mắc bẫy những người bạn tuổi Tỵ này.

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