Đúng ngày mai 23/11 chạy trời không khỏi số: 3 tuổi "vô duyên" tài lộc, tiền mất tật mang, mở miệng là dính chưởng thị phi, họa vô đơn chí, của cải tiêu tan

Vào ngày mai 23/11, tuổi Tý có thể sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc. Dù đã là cuối tuần, bạn vẫn phải đối mặt với hàng loạt nhiệm vụ từ phía cấp trên. Khối lượng công việc gia tăng liên tục khiến con giáp này quay cuồng chóng mặt.

Thủy sinh xuất cho Mộc nên chuyện tình duyên cũng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Tuy nhiên, giận hờn cãi vã là chuyện cặp đôi nào cũng sẽ phải trải qua, bạn cũng không cần vì vậy mà phiền lòng. Quan trọng là sau mỗi lần như vậy cả hai hiểu nhau hơn thì mọi chuyện cũng không đến mức tồi tệ.

Tình hình tài chính nhìn chung có thể coi là ổn định nhưng bạn đang tiêu pha quá hoang phí cho sở thích cá nhân mà không nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm đã từng đặt ra. Bạn nên để ra một khoản phòng thân nhằm trường hợp khó khăn hoặc tương lai cần đầu tư kinh doanh.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ là con giáp tiếp theo gặp nhiều rắc rối trong thời gian này vì theo tử vi 12 con giáp, Dậu là con giáp bị cục diện Tương Hình chiếu hại nhiều nhất khiến bạn khó có thể gửi gắm lòng tin với bất cứ ai.

Chính bởi lẽ đó mà ngày này bạn luôn phải làm việc một mình, công việc chồng chất nhưng lại không một ai giúp đỡ thế nên con đường sự nghiệp chưa thể phát huy rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh phải bon chen, giành giật mới có thể bảo vệ được quyền lợi của mình cũng như bảo toàn được khối lượng khách, nguồn hàng đảm bảo. Những đối thủ cạnh tranh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ hở sẽ tìm cách tấn công với mong muốn hạ thấp giá trị của bạn xuống.

Với những thách thức cam go như vậy bạn lại càng cần tỉnh táo, kiên cường cũng như sự khôn khéo để bước qua những cám dỗ, vấp ngã cuộc đời.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp xui xẻo trong ngày 23/11. Hung vận lớn dễ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, chớ tự tin thái quả mà chủ quan làm việc ẩu, không để ý tới chi tiết sẽ rất dễ hỏng việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở để gây khó dễ cho Dần bất cứ lúc nào. Do đó hãy luôn nhớ kiểm tra kỹ trước khi báo cáo hoàn thành công việc để người khác không có cơ hội nắm thóp. Hãy nhớ chính bản thân tuổi Dần mới là người có thể ngăn chặn được những rắc rối nảy sinh trước khi kẻ xấu có cơ hội chọc ngoáy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm