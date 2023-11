Qua đêm nay, 3 con giáp vận may biến mất, xui xẻo vây quanh, khó khăn nối tiếp khó khăn, hao tài tốn của

Con giáp tuổi Ngọ

Qua đêm nay, hỏa khắc Kim cho thấy quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ và nửa kia xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Bản mệnh có tính khí nóng nảy, cực đoan, suy nghĩ cố chấp nên chẳng muốn nghe lời giải thích của người ấy.

Nếu bạn không chú ý đến cách hành xử, nói năng của mình thì “chiến tranh lạnh” xảy ra là điều tất yếu. Đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba chen chân, phá vỡ hạnh phúc mà bạn đang có đấy. Nếu còn quý trọng người ấy, hãy tìm cách hàn gắn quan hệ ngay.

May mắn là trên phương diện tài lộc có Thực Thần soi chiếu, người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá. Bạn có chỗ đứng trên thị trường nên chẳng bao giờ lo không có khách hàng.

Con giáp tuổi Dậu

Qua đêm nay, ảnh hưởng Tự Hình nên đòi hỏi con giáp tuổi Dậu cần phải chậm tiến trình của mình lại, bạn càng hung hăng, vội vàng càng dễ bị thất bại. Hãy thận trọng với hậu quả của nó để có biện pháp phù hợp ngay từ đầu.

Người tuổi Dậu dù lúc trước cảm thấy tin tưởng con đường sự nghiệp của mình nhưng hiện tại bạn vẫn cần cảnh giác với ảnh hưởng không tốt, ngoài dự kiến dưới tác động của Thiên Quan. Do đó, bản mệnh cũng cần chú ý an ninh cá nhân, tránh ra ngoài muộn về đêm, tăng cường an ninh tại nhà ở.

Chuyện tiền nong không nên nhắc nhiều quá trong thời gian này. Những suy nghĩ tiêu cực về nó sẽ khiến bạn nói ra những lời không hay làm ảnh hưởng tới mối quan hệ và cả tài chính của bạn trong tương lai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo