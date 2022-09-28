Qua đêm nay, 28/9: Vận đen qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp này chẳng còn đói khổ, vận trình lên hương, cát khí vây quanh, hanh thông đủ đường, cơ hội tới tay, nắm bắt sẽ dẫn tới thành công, chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 13:33

Qua đêm nay, 28/9, 3 con giáp này vận đen qua đi, may mắn tìm đến, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, vận trình lên hương.

Tuổi Ngọ

Con giáp này được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Vận trình sự nghiệp tiến triển khá ổn định, do bản mệnh biết cách dẫn dắt người khác, ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh. Nhưng có thể vì thành công nên tuổi Ngọ sinh ra thói tự mãn, coi mình là nhất, là giỏi rồi nên không cần cố gắng hơn nữa. Thái độ tự mãn khiến con giáp này không có được thiện cảm của mọi người.

Vận trình tình cảm thăng hoa rõ rệt, gắn kết tình yêu lứa đôi. Người tuổi Ngọ đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương.

Qua đêm nay, 28/9: Vận đen qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp này chẳng còn đói khổ, vận trình lên hương, cát khí vây quanh, hanh thông đủ đường, cơ hội tới tay, nắm bắt sẽ dẫn tới thành công, chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp tiến triển khá ổn định, do bản mệnh biết cách dẫn dắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bạn sẽ có một ngày rất thuận lợi để giải quyết công việc. Quý nhân phù trợ giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn đọng trong suốt thời gian qua. Bạn cần sớm định hướng lại con đường sự nghiệp vì mọi thứ hiện tại nhìn chung còn khá mơ hồ.

c. Doanh thu của người làm kinh doanh tăng nhanh giúp con giáp này có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại. Người làm công ăn lương cũng sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Tuy lời lãi hiện thời không cao nhưng sau dịch bệnh, con giáp này sẽ sớm trở lại trong tầm kiểm soát ngay thôi.

Vận trình tình cảm có nhiều thay đổi tích cực. Đào hoa vượng vận giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương nhờ gây được ấn tượng tốt trong mắt nhiều người. Tình cảm vợ chồng luôn giữ được sự ngọt ngào và cảm xúc mãnh liệt.

Qua đêm nay, 28/9: Vận đen qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp này chẳng còn đói khổ, vận trình lên hương, cát khí vây quanh, hanh thông đủ đường, cơ hội tới tay, nắm bắt sẽ dẫn tới thành công, chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Vận trình tài lộc được đà tăng trưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Cát tinh xuất hiện và nâng bước người tuổi này trên con đường thăng quan tiến chức. Cơ may chuyển mình trao tận tay, chỉ đợi con giáp này nắm bắt và phát huy thế mạnh của mình là ổn.

Vận trình tài lộc tăng tiến thấy rõ. Quý nhân giúp đỡ đem tới cho con giáp này khá nhiều cơ hội gia tăng nguồn thu nhập của mình.

Tuổi Tuất nếu đang độc thân Thứ Năm này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Qua đêm nay, 28/9: Vận đen qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp này chẳng còn đói khổ, vận trình lên hương, cát khí vây quanh, hanh thông đủ đường, cơ hội tới tay, nắm bắt sẽ dẫn tới thành công, chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Tuổi Tuất nếu đang độc thân Thứ Năm này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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