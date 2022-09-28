Đúng giờ Tý ngày mai 29/9: THỰC THẦN nâng đỡ, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp đường tiền có điểm sáng, của cải dư dôi, bản mệnh phát tài phát lộc, lãi mẹ sinh lãi con, vận trình thập phần vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 09:22

Đúng giờ Tý ngày mai 29/9, 3 con giáp này vận trình có điểm sáng, tài lộc rực rỡ, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng.

Tuổi Tý

Ngày mai, Tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Tý khá may mắn trong vận trình công việc vì được quý nhân xuất hiện trợ mệnh, giúp đỡ nhiệt tình. Mặc dù người này chỉ đứng phía sau định hướng, cổ vũ và đôi khi trợ giúp từ xa nhưng cũng đủ để con giáp này có cơ hội phát huy năng lực, chiếm lợi thế hơn nhiều so với người khác.

Đúng giờ Tý ngày mai 29/9: THỰC THẦN nâng đỡ, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp đường tiền có điểm sáng, của cải dư dôi, bản mệnh phát tài phát lộc, lãi mẹ sinh lãi con, vận trình thập phần vượng sắc - Ảnh 1
Ngày mai, Tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra hanh thông. Công việc thuận buồm xuôi gió, người tuổi Mão có thể bắt tay thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ từ trước. Song, do chưa có kế hoạch sắp xếp khối lượng công việc hợp lý mà chưa thể mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập có khả năng tăng cao nhờ tìm được đối tác đầu tư tiềm năng cho các dự án đang thực hiện.

Đường tình duyên của Tuổi Mão ngày mai khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Mão và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đúng giờ Tý ngày mai 29/9: THỰC THẦN nâng đỡ, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp đường tiền có điểm sáng, của cải dư dôi, bản mệnh phát tài phát lộc, lãi mẹ sinh lãi con, vận trình thập phần vượng sắc - Ảnh 2
Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình của người tuổi Sửu có điềm báo phát tài. Thực Thần ưu ái, nhờ thế mà con giáp này có thể tìm thu tiền bạc mỏi tay không hết. Đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, khách hàng tới tấp, lợi nhuận tăng lên đáng kể, con đường tài lộc càng đi càng rộng mở.

Thiên Ấn chỉ đường nên có thể sẽ đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo cho những khó khăn trong công việc. Tuổi Sửu có chính kiến của riêng mình, không vì những ý kiến của người khác mà lung lạc ý chí. Người khác cho rằng bản mệnh cố chấp nhưng con giáp này tin rằng đó là hướng đi đúng đắn của mình.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Chuyện tình yêu thăng hoa và nồng nàn hơn vì nhờ có quý nhân soi đường dẫn lối. Tuổi Sửu độc thân sớm tìm được người trong mộng bấy lâu và không gì có thể chia cắt được hai người.

Đúng giờ Tý ngày mai 29/9: THỰC THẦN nâng đỡ, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp đường tiền có điểm sáng, của cải dư dôi, bản mệnh phát tài phát lộc, lãi mẹ sinh lãi con, vận trình thập phần vượng sắc - Ảnh 3
Vận trình của người tuổi Sửu có điềm báo phát tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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