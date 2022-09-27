Cuối ngày mai 28/9: Điềm báo 3 con giáp này vận trình sa sút, tài chính bất ổn, thất thoát không ít tiền bạc, tình duyên trên bờ rạn nứt

Công việc của tuổi Sửu ngày mai diễn ra không thuận lợi. Công việc bị ảnh hưởng ít nhiều bởi hoạ thị phi đeo bám. Nhiều chuyện rắc rối cùng tìm đến một lúc, nếu con giáp này không giữ được cho mình sự kiên nhẫn và quyết tâm cao độ thì rất khó để vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Nhân duyên ngày mai của bạn không được tốt lắm. Bạn bận bịu với quá nhiều công vụ cho nên không có thời gian để yêu đương. Bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn để có thể xây dựng hạnh phúc cho bản thân.

Mộc - Thổ xung khắc dự báo có những rắc rối liên quan tới tiền bạc vì bạn bất cẩn hoặc quá tin người. Hãy có kế hoạch tài chính cụ thể, để không rơi vào tình huống bị động trong những lúc khó khăn.

Công việc của tuổi Sửu ngày mai diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra có chút trở ngại. Tai hoạ có thể tìm đến bất cứ lúc nào chỉ bởi những lời nói bốc đồng, thiếu suy nghĩ của bản mệnh. Bên cạnh đó, con giáp này cần để ý hơn tới từng chi tiết nhỏ để tránh những rắc rối không mong muốn.

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày mai. Vì vậy, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân sa ngã vì ham vui.

Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới khác. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để hành động tội lỗi và những lời bàn ra tán vào gây tổn thương những người thân thiết nhất với mình.

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của bạn trong thứ Tư này diễn ra không quá thuận lợi cho lắm. Khả năng ứng biến linh hoạt của con giáp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để con giáp này sớm hoàn tất những việc còn đang tồn đọng. Tuy nhiên, hãy để sự nhạy bén trở thành thế mạnh cho bản thân bằng cách rèn luyện mỗi ngày.

Vận trình tình cảm gặp vài trở ngại trong ngày mai. Tình cảm lứa đôi không được bền chặt như xưa chỉ vì Tý chấp nhận tin lời người ngoài cuộc mà bỏ qua nỗ lực giải thích của người ấy. Vận trình tài lộc bất ổn, điều này đòi hỏi bản mệnh phải có kế hoạch quản lý tài chính thông minh nếu không muốn tiền bạc không cánh mà bay.

Vận trình sự nghiệp của bạn trong thứ Tư này diễn ra không quá thuận lợi cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo