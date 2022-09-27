Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 11:40

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài thăng hoa, của cải dư dôi, vận trình một bước lên mây, ai nấy đều ngước nhìn.

Tuổi Tý

Theo tử vi thứ 4 ngày 27/9/2022, Sửu Tý Nhị Hợp là điềm báo cho thấy người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong tử vi thứ 4 này. Bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được người yêu thương phù hợp với mình.

Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, những sóng gió mà cả hai cùng vượt qua giúp cho tình yêu thăng hoa và ngày càng bền chặt hơn theo thời gian. Tình cảm gia đình nhờ vậy luôn yên ấm, hạnh phúc. 

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn trong hôm nay. Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 1
Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay, tuổi Tỵ sẽ có một ngày bận rộn nhưng tiền bạc thì không đếm xuể được. Có những lúc khi người khác nghỉ ngơi thì bản mệnh lại kiếm tiền đầy tay.

Ngày mới còn tăng thêm niềm vui cho tuổi Tỵ khi các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết.

Công việc: Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, biết đặt câu hỏi, giao tiếp với lãnh đạo thường xuyên, học hỏi được nhiều điều quý giá của nhau và thăng tiến nhanh hơn.

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 2
Tỵ sẽ có một ngày bận rộn nhưng tiền bạc thì không đếm xuể được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, có tính tự giác hơn, công việc do lãnh đạo ra lệnh có thể thực hiện ngay và hoàn thành tốt nên sẽ được nhiều cơ hội hơn.

Tình hình tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng tươi sáng, bản mệnh không cần phải quá vất vả mà tiền tiêu vẫn rủng rỉnh. Thế nhưng không phải hiển nhiên mà con giáp này có được vận trình dồi dào như hiện tại, bạn cũng đã từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách để có được cuộc sống thoải mái này.

Ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm đôi lứa được duy trì hài hòa, bản mệnh và người ấy đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu. Tuy nhiên chuyện tình cảm của người độc thân chưa thực sự khởi sắc, có lẽ bạn nên tập trung vào phát triển sự nghiệp thì sẽ tốt hơn.

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm đôi lứa được duy trì hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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