Cuối ngày mai 27/9: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân rình rập, công danh bị gáng đường, vận trình kém hanh thông, tình duyên nhiều trúc trắc

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo Thứ Ba 27/09/2022 ngày mai, Tuổi Thân dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Thân lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Thân có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Con giáp này cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình, dù bận bịu tới mấy cũng đừng lơ là sức khỏe của mình, cũng tránh để những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng tới tinh thần. Nên nhớ, sức khỏe là vốn quý, đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do gì.

Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Thân cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

Con giáp này cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Các dấu hiệu chiêm tinh học vào ngày mai, Thứ Ba 27/09/2022, cho thấy những vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với Tuổi Mùi, bạn trở nên dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn những ngày khác. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ.

Tử vi ngày mai nhắc nhở Tuổi Mùi đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận không đáng phải quan tâm, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống, bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi.

Vận trình tình cảm đôi lứa cũng dễ rạn nứt khi chiến tranh lại kéo dài liên tục. Việc thiếu sự trao đổi, tháo gỡ khúc mắc với nhau đang đẩy bản mệnh và nửa kia ra xa nhau hơn. Nếu không cẩn thận, đây chính là thời điểm tốt đẹp để kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc.

Tử vi ngày mai nhắc nhở Tuổi Mùi đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thương Quan xuất hiện trong tử vi ngày mai của người tuổi Dần khiến con giáp này làm việc khá chểnh mảng, người một nơi nhưng đầu óc một nơi, suy nghĩ cũng có phần thiếu logic hơn thường ngày. Hiệu suất công việc vì vậy khó đạt yêu cầu.

Thậm chí, đôi bên có thể vì vài câu nói ra nói vào mà trở mặt, sứt mẻ tình cảm nghiêm trọng nếu không kiểm soát được cảm xúc và thái độ khi giao tiếp. Tuổi Dần phải có suy nghĩ kĩ trước khi hành động để không tạo điều kiện cho tiểu nhân nắm thóp, ngấm ngầm hãm hại.

Thương Quan xuất hiện trong tử vi ngày mai của người tuổi Dần khiến con giáp này làm việc khá chểnh mảng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo