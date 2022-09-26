Khuya nay 26/9: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tài lộc gõ cửa, của cải trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, bơi trong biển bạc, tắm trong biển vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Tử vi cho hay, những thành quả xứng đáng mà người tuổi này có được nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thông qua đó, cấp trên hiện đang cân nhắc cho bản mệnh một vị trí tốt hơn trong công việc.

Vận trình tình cảm thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đào hoa xuất hiện mang đến cảm giác bình yên và hạnh phúc cho bạn và người ấy sau những nỗ lực hàn gắn lại vết nứt trong chuyện tình yêu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Con giáp này lúc nào cũng nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền cho mình nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của mình.

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có những suy nghĩ đổi mới và tích cực trong ngày hôm nay. Con giáp này cho rằng mình không thể cứ mãi ôm khư khư một quan điểm hoặc một thói quen nào đó. Đã đến lúc bạn thấy mình cần phải thay đổi để tiến bộ hơn.

Trong công việc, bạn chịu khó lắng nghe ý kiến của mọi người hơn, nhờ vậy mà bạn khắc phục được một vài lỗi tồn tại từ trước đó và được lãnh đạo khen ngợi. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tránh được nhiều tổn thất vì bạn biết nghe theo lời khuyên của người giàu kinh nghiệm. Thậm chí, bạn còn tìm được định hướng kiếm tiền mới hiệu quả cho mình.

Mối quan hệ giữa tuổi Dậu và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Nhờ có gia đình ủng hộ, con giáp này luôn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

Mối quan hệ giữa tuổi Dậu và gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đang dần trở nên mạnh dạn hơn trong công việc. Bạn sẵn sàng nêu lên quan điểm của mình cho mọi người cùng biết, bởi bạn cho rằng rất có thể ý kiến của mình sẽ giúp tập thể phát triển mạnh mẽ.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay do được cấp trên thưởng nóng vì thành tích gặt hái được. Cũng nhờ vậy, bạn nhận được sự khâm phục của nhiều người xung quanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa và êm ấm. Bạn hiện tại khá là thoải mái với cuộc sống độc thân nên chưa vội nghĩ tới việc lập gia đình. Song song đó, tình cảm của những đôi lứa yêu nhau ngày càng thắm thiết và mặn nồng.

Người tuổi Tỵ đang dần trở nên mạnh dạn hơn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo