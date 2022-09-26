Khuya nay 26/9: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tài lộc gõ cửa, của cải trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, bơi trong biển bạc, tắm trong biển vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 16:34

Khuya nay, 3 con giáp này may mắn được thần tài ghé thăm, tài lộc vượng sắc, của cải dư dôi, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, cuối năm có tin vui.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Tử vi cho hay, những thành quả xứng đáng mà người tuổi này có được nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thông qua đó, cấp trên hiện đang cân nhắc cho bản mệnh một vị trí tốt hơn trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Con giáp này lúc nào cũng nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền cho mình nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của mình.

Vận trình tình cảm thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đào hoa xuất hiện mang đến cảm giác bình yên và hạnh phúc cho bạn và người ấy sau những nỗ lực hàn gắn lại vết nứt trong chuyện tình yêu.

Khuya nay 26/9: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tài lộc gõ cửa, của cải trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, bơi trong biển bạc, tắm trong biển vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có những suy nghĩ đổi mới và tích cực trong ngày hôm nay. Con giáp này cho rằng mình không thể cứ mãi ôm khư khư một quan điểm hoặc một thói quen nào đó. Đã đến lúc bạn thấy mình cần phải thay đổi để tiến bộ hơn.

Trong công việc, bạn chịu khó lắng nghe ý kiến của mọi người hơn, nhờ vậy mà bạn khắc phục được một vài lỗi tồn tại từ trước đó và được lãnh đạo khen ngợi. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tránh được nhiều tổn thất vì bạn biết nghe theo lời khuyên của người giàu kinh nghiệm. Thậm chí, bạn còn tìm được định hướng kiếm tiền mới hiệu quả cho mình.

Mối quan hệ giữa tuổi Dậu và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Nhờ có gia đình ủng hộ, con giáp này luôn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

Khuya nay 26/9: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tài lộc gõ cửa, của cải trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, bơi trong biển bạc, tắm trong biển vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Mối quan hệ giữa tuổi Dậu và gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đang dần trở nên mạnh dạn hơn trong công việc. Bạn sẵn sàng nêu lên quan điểm của mình cho mọi người cùng biết, bởi bạn cho rằng rất có thể ý kiến của mình sẽ giúp tập thể phát triển mạnh mẽ.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay do được cấp trên thưởng nóng vì thành tích gặt hái được. Cũng nhờ vậy, bạn nhận được sự khâm phục của nhiều người xung quanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa và êm ấm. Bạn hiện tại khá là thoải mái với cuộc sống độc thân nên chưa vội nghĩ tới việc lập gia đình. Song song đó, tình cảm của những đôi lứa yêu nhau ngày càng thắm thiết và mặn nồng. 

Khuya nay 26/9: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tài lộc gõ cửa, của cải trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, bơi trong biển bạc, tắm trong biển vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ đang dần trở nên mạnh dạn hơn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 26/9: TOP 3 con giáp 'uống trọn' cơn mưa tài lộc, của cải dư dôi, vàng bạc bày ra trước mắt, vận trình đỏ thắm, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa, muốn nghèo cũng khó

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 26/9: TOP 3 con giáp 'uống trọn' cơn mưa tài lộc, của cải dư dôi, vàng bạc bày ra trước mắt, vận trình đỏ thắm, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa, muốn nghèo cũng khó

Đúng 12h trưa nay, 26/9, 3 con giáp uống trọn cơn mưa tài lộc, của cải dư dôi, vàng bạc bày ra trước mắt, vận trình đỏ thắm, tình - tiền thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân