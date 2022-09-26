Đồng hồ điểm 12h trưa nay 26/9: TOP 3 con giáp 'uống trọn' cơn mưa tài lộc, của cải dư dôi, vàng bạc bày ra trước mắt, vận trình đỏ thắm, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa, muốn nghèo cũng khó

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp , Thứ Hai 26/09/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Sửu, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Trên phương diện tình cảm, nửa kia của tuổi Sửu luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, con giáp này nên tâm sự với người ấy chứ đừng giấu trong lòng, bởi cho dù đối phương không thể giúp đỡ thì bản mệnh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Công việc: Bạn rất có động lực làm việc, nhiều vấn đề nan giải giải quyết dễ dàng, hoàn thành trước thời hạn nên được lãnh đạo khen thưởng, có thêm cơ hội thăng tiến.

Trên phương diện tình cảm, nửa kia của tuổi Sửu luôn dịu dàng và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 26/9/2022 hôm nay, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với tuổi Tỵ. Với thái độ nhiệt tình vốn có, con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bản mệnh đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, con giáp này sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai, đồng thời giảm bớt được những sai sót ở hiện tại.

Tình duyên: Sự hiểu biết và giám sát lẫn nhau của hai người có thể giúp cả hai trở thành người tốt hơn, mối quan hệ sẽ bền chặt hơn.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bản mệnh đã quen biết từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Thứ Hai 26/09/2022, Tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Mão thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Mão khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo