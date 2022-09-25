Tử vi 3 ngày đầu tuần ( 26 - 28/9 ): 3 con giáp này được QUÝ NHÂN nâng đỡ, công danh chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, gia đạo sung túc, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 20:50

3 ngày đầu tuần, 3 con giáp này được quý nhân bám gót, vận trình thuận lợi trăm bề, công danh chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc.

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm lý tưởng. Con giáp này sẽ có một ngày ngập tràn hạnh phúc bên cạnh người ấy. Nhân cơ hội này, người tuổi Tý có thể chăm sóc và nuông chiều cho cảm xúc của bản thân.

Công việc của tuổi Tý trong 3 ngày đầu tuần diễn ra thuận lợi. Nhận được sự ưu ái của cấp trên và kính nể từ đồng nghiệp nên bản mệnh không cần phải quá vất vả với công việc hôm nay. Dù vậy, người tuổi Tý làm gì cũng cần thận trọng từng li từng tí, đề phòng các rắc rối có thể phát sinh bất cứ khi nào.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho Tuổi Tý không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Tử vi 3 ngày đầu tuần ( 26 - 28/9 ): 3 con giáp này được QUÝ NHÂN nâng đỡ, công danh chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, gia đạo sung túc, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương - Ảnh 1
Công việc của tuổi Tý trong 3 ngày đầu tuần diễn ra thuận lợi. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong 3 ngày đầu tuần diễn ra dễ dàng. Các mối quan hệ xã giao hài hoà mang lại cho mệnh chủ tuổi này khá nhiều cơ hội để cải thiện địa vị, tiếng tăm trên thương trường. Tuy nhiên, bản mệnh tránh kiêu ngạo, hống hách để không tạo ác cảm với những người xung quanh.

Chuyện tiền bạc 3 ngày đầu tuần với Tuổi Thìn vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Thìn có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Tử vi 3 ngày đầu tuần ( 26 - 28/9 ): 3 con giáp này được QUÝ NHÂN nâng đỡ, công danh chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, gia đạo sung túc, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thìn trong 3 ngày đầu tuần diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong 3 ngày đầu tuần diễn ra thuận buồm xuôi gió. Tìm được cát tinh để nâng bước trên đường sự nghiêp, người tuổi Tỵ sẽ sớm tìm được người có chung lý tưởng với mình. Giúp người, người trả ơn, và đây là lúc mà những người ấy quay trở lại để báo đáp ân tình.

Vận trình tài lộc dồi dào. Thực Thần che chở đem tới cho con giáp này cuộc sống nhẹ nhàng, đủ đầy.

Không những thế, Tuổi Tỵ còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

Tử vi 3 ngày đầu tuần ( 26 - 28/9 ): 3 con giáp này được QUÝ NHÂN nâng đỡ, công danh chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, gia đạo sung túc, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tỵ trong 3 ngày đầu tuần diễn ra thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 26/9: TOP 3 con giáp công danh phất lên 'như diều gặp gió', vận trình suôn sẻ, tài chính như ý, may mắn bám gót, tình - tiền viên mãn

Đúng giờ Sửu ngày mai 26/9: TOP 3 con giáp công danh phất lên 'như diều gặp gió', vận trình suôn sẻ, tài chính như ý, may mắn bám gót, tình - tiền viên mãn

Đúng giờ Sửu ngày mai, 26/9, 3 con giáp này công danh phất lên như diều gặp gió, vận trình suôn sẻ hanh thông, may mắn bám gót, tình - tiền viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở