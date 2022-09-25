Đúng khuya mai 26/9: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn bám gót, đi đến đâu suôn sẻ đến đấy, phúc khí đủ đầy, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 19:20

Khuya mai, 26/9, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, tình - tiền viên mãn, gia đạo nhiều tin vui.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết Tam Hợp trợ mệnh, mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Thân trong ngày thứ Hai này. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục.

Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Trong ngày ngũ hành tương sinh, vận trình tình duyên của tuổi Thân cũng diễn ra như ý. Nếu còn độc thân, con giáp này nên mở rộng trái tim mình và trao đi những điều chân thành nhất. Từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, bản mệnh cứ chân thành rồi nhất định sẽ tìm thấy những hạnh phúc của riêng mình.

Đúng khuya mai 26/9: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn bám gót, đi đến đâu suôn sẻ đến đấy, phúc khí đủ đầy, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm - Ảnh 1
Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển khá hanh thông, việc làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao như mong đợi. Một vài vấn đề mà con giáp này gặp trước đó còn đang trong tình trạng bế tắc thì hôm nay có người chỉ dẫn tìm được lối ra, giải quyết triệt để mọi vấn đề còn tồn đọng.

Vận trình tài lộc trong ngày cũng khá hơn ngày trước nhiều, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Cơ hội gia tăng lợi nhuận rất cao, có đủ khả năng người tuổi Tý tính đến việc mở rộng quy mô kinh doanh thêm một lĩnh vực mới.

May mắn hơn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế nếu gặp khó khăn, hãy yên tâm tâm sự với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đúng khuya mai 26/9: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn bám gót, đi đến đâu suôn sẻ đến đấy, phúc khí đủ đầy, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm - Ảnh 2
Vận trình tài lộc trong ngày cũng khá hơn ngày trước nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão đạt được những bước tiến mới. Con giáp này trở nên quyết đoán, lý trí hơn, không để những ý kiến bên ngoài tác động vào quyết định của mình, một mình tự lực cánh sinh. Mọi người xung quanh không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Tương Hội ở bên, người tuổi Mão dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng sẽ là món quà dành cho bạn.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Đúng khuya mai 26/9: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn bám gót, đi đến đâu suôn sẻ đến đấy, phúc khí đủ đầy, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm - Ảnh 3
Tương Hội ở bên, người tuổi Mão dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 26/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, may mắn bất ngờ đến, lộc lá tá lả, của cải bày trước mắt, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Cuối ngày mai 26/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, may mắn bất ngờ đến, lộc lá tá lả, của cải bày trước mắt, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Cuối ngày mai 26/9, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, may mắn bất ngờ đến, lộc lá tá lả, của cải đầy nhà, giàu nứt đố đổ vách.

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