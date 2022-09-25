Cuối ngày mai 26/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, may mắn bất ngờ đến, lộc lá tá lả, của cải bày trước mắt, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, tuổi Tỵ công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển, làm việc gì cũng thuận lợi, khó khăn đã có người nâng đỡ kịp thời. Hơn nữa, môi trường làm việc hài hòa, đồng nghiệp giúp đỡ nhau càng khiến con giáp này thêm phần hăng hái.

Ngũ hành tương sinh góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm suôn sẻ như ý, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm. Hạnh phúc gia đình là điều mà con giáp này luôn cố gắng gìn giữ và bản mệnh sẽ không thể bất cứ điều gì phá hủy tổ ấm của mình.

Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Ngũ hành tương sinh góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm suôn sẻ như ý, vợ chồng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ giúp con giáp tuổi Hợi có những phút giây quây quần vui vẻ bên người thân hoặc bạn bè của mình trong ngày hôm nay. Hoặc bạn gặp được một người cho bạn lời khuyên quý giá, giúp bạn có định hướng phù hợp cho tương lai của mình.

Chính Tài xuất hiện vừa kịp lúc mang theo nguồn lợi ổn định giúp bạn trang trải những khó khăn vừa qua. Dù tiền bạc có về tay thì bản mệnh cũng phải luôn ghi nhớ rằng sự cẩn trọng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Một quyết định đúng đắn ở một thời điểm thích hợp sẽ mang lại cho bạn những nguồn lợi ích đáng kể.

Ngũ hành tương sinh tạo cơ hội để mệnh chủ dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia và hâm nóng tình cảm của cả hai. Hãy nghĩ xem lần cuối hai người có một buổi hẹn hò đúng nghĩa là khi nào. Đừng để thời gian trôi qua khiến tình cảm cũng nhạt phai.

Ngũ hành tương sinh tạo cơ hội để mệnh chủ dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, tuổi Tuất được tài tinh che chở nên công việc hanh thông, thuận lợi vô cùng. Cơ hội phát triển đến và con giáp này sẽ không để nó trôi tuột khỏi tay mình. Hơn nữa, cát thần này còn mở ra những khoản thu nhập rõ ràng, ổn định.

Tử vi ngày mai nhờ may mắn được Thực Thần ở bên trợ mệnh, con giáp tuổi Tuất trong phút chốc đã có sở hữu một khoản tiền kha khá trong tay. Đây chính là nhờ tài trí cũng sự nhạy bén của bạn mới có thể mang lại kết quả tốt đến vậy.

Trong ngày Thủy Mộc tương sinh mang theo vận đào hoa vượng sẽ giúp cho người độc thân có thể tìm được một nửa của mình. Chỉ bằng một vài câu nói, một vài ánh nhìn, cả hai cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ với đối phương. Một mối quan hệ đầy mới mẻ sẽ đến, hãy chờ đón nhé.

Tuất trong phút chốc đã có sở hữu một khoản tiền kha khá trong tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo