Đúng giờ Tý ngày mai 26/9: CHÍNH QUAN xuất hiện, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, phúc khí vây quanh, may mắn đủ đường, bản mệnh đầu tư sinh lời, thu nhập vượng sắc, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 14:20

Đúng giờ Tý ngày mai 26/9, chính thần xuất hiện, 3 con giáp này ra đường đạp phải hố vàng, phúc khí vây quanh, vận trình đỏ thắm, may mắn đủ đường.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, tuổi Thân được tài tinh che chở nên công việc hanh thông, thuận lợi vô cùng. Cơ hội phát triển đến và con giáp này sẽ không để nó trôi tuột khỏi tay mình. Hơn nữa, cát thần này còn mở ra những khoản thu nhập rõ ràng, ổn định.

Người kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp. Con giáp này có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm về quy mô, hình thức cũng như chất lượng để việc buôn bán ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui về chuyện tình cảm, nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa qua. Khi hiểu nhầm được tháo bỏ, bạn và người ấy cùng bao dung cho nhau hơn, biết tìm cách để vun vén hạnh phúc hơn rất nhiều.

Đúng giờ Tý ngày mai 26/9: CHÍNH QUAN xuất hiện, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, phúc khí vây quanh, may mắn đủ đường, bản mệnh đầu tư sinh lời, thu nhập vượng sắc, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Người kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, tuổi Dậu khá lạc quan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Thậm chí có người may mắn thu về được khoản lợi khá lớn. Nhờ vào sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn mà con giáp này cũng sẽ đạt được năng suất cao trong công việc.

Tuổi Dậu cũng dễ tạo lập được uy tín dựa vào kinh nghiệm của mình, khiến mọi người xung quanh kính nể. Nhờ có tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng mà con giáp này có thể hướng mọi người đi tới thành công. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình.

Trong ngày Thủy Mộc tương sinh mang theo vận đào hoa vượng sẽ giúp cho người độc thân có thể tìm được một nửa của mình. Chỉ bằng một vài câu nói, một vài ánh nhìn, cả hai cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ với đối phương. Một mối quan hệ đầy mới mẻ sẽ đến, hãy chờ đón nhé.

Đúng giờ Tý ngày mai 26/9: CHÍNH QUAN xuất hiện, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, phúc khí vây quanh, may mắn đủ đường, bản mệnh đầu tư sinh lời, thu nhập vượng sắc, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Tuổi Dậu cũng dễ tạo lập được uy tín dựa vào kinh nghiệm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày mai tuổi Tỵ được cục diện Bán Hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới.

May mắn tiếp tục tìm đến bạn với sự ủng hộ của Thực Thần, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Thổ - Hỏa tương sinh là dấu hiệu tốt khi bên bạn luôn có người ủng hộ và tin tưởng. Một nửa sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần tuyệt vời trong lúc khó khăn và nhờ thế mà tình cảm của cả hai ngày càng thăng hoa.

Đúng giờ Tý ngày mai 26/9: CHÍNH QUAN xuất hiện, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, phúc khí vây quanh, may mắn đủ đường, bản mệnh đầu tư sinh lời, thu nhập vượng sắc, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Thổ - Hỏa tương sinh là dấu hiệu tốt khi bên bạn luôn có người ủng hộ và tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 25/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này có kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh, công sức 'đổ sông đổ bể', sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn

Cuối ngày hôm nay 25/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này có kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh, công sức 'đổ sông đổ bể', sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này cẩn thận có kẻ tiểu nhân rình rập gáng đường công danh, sự nghiệp nhiều gian truân, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc.

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