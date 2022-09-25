Cuối ngày hôm nay 25/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này có kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh, công sức 'đổ sông đổ bể', sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 11:20

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này cẩn thận có kẻ tiểu nhân rình rập gáng đường công danh, sự nghiệp nhiều gian truân, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc.

Tuổi Thân

Tử vi cuối tuần của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra gặp khó khăn một chút. Dự báo có tiểu nhân rình rập xung quanh và sẵn sàng ra tay hãm hại người tuổi này bất cứ lúc nào. Lời khuyên dành cho bản mệnh đó là hãy giữ cho mình “cái đầu” lý trí và tỉnh táo nếu không muốn mọi công sức mà mình bỏ ra đều “đổ sông đổ biển”. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Con giáp này cần phải hết sức cẩn thận trong việc đầu tư và làm ăn vì đang có điềm báo hao tài.

Đường tình cảm kém may vì Thủy Hỏa tương khắc. Bất cứ điều gì bạn nói ra không chừng mực cũng có thể bị đồn thổi thành chuyện lớn ngay đấy. Những người còn độc thân thì đừng sốt ruột mà yêu nhầm người, khả năng cao bạn sẽ chọn sai người nếu hấp tấp.

Cuối ngày hôm nay 25/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này có kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh, công sức 'đổ sông đổ bể', sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 1
Tử vi cuối tuần của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 25/9/2022 hôm nay, tuổi Tý gặp không ít sóng gió trong việc kiếm tiền, rất khó để triển khai các kế hoạch đang tính toán một cách suôn sẻ. Bản mệnh có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người có kinh nghiệm để sớm thoát khỏi khó khăn hiện tại.

Trong công việc, nếu con giáp này đang muốn nhảy việc thì hãy cẩn thận và suy nghĩ thật kĩ. Đừng đặt tương lai của mình vào vòng nguy hiểm khi mà con đường phía trước ra sao bản mệnh vẫn chưa hề nghĩ đến. Hãy thật thận trọng và tìm hiểu đủ thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định.

Chuyện tình yêu trong ngày hôm nay không như ý làm bạn buồn và khó tập trung công việc. Dẫu biết tình cảm là quan trọng nhưng đừng để tâm trạng chán nản mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính mình.

Cuối ngày hôm nay 25/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này có kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh, công sức 'đổ sông đổ bể', sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 2
Trong công việc, nếu con giáp này đang muốn nhảy việc thì hãy cẩn thận và suy nghĩ thật kĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 25/9/2022 hôm nay có điềm báo những chuyện không mấy suôn sẻ sẽ xảy đến với tuổi Tỵ. Con giáp này có thể gặp những vấn đề liên quan đến việc tranh giành quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn… nên cần giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề.

Ngày mới này cũng không phải thời điểm thích hợp để tuổi Tỵ mạo hiểm trong các thương vụ đầu tư tài chính. Nếu không sáng suốt tỉnh táo thì có thể sẽ vướng họa lớn, tiền bạc tiêu tan trong chốc lát. Điểm yếu của bản mệnh chính là cả tin vào những lời đường mật mà dồn tiền vào đầu tư vào nơi không đúng, chẳng những không thu về lợi nhuận mà còn tiền mất tật mang.

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Cuối ngày hôm nay 25/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này có kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh, công sức 'đổ sông đổ bể', sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 3
Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 25/9: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, đi tới đâu suôn sẻ tới đấy, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thu nhập 'khủng', tài vận vượng, tình duyên nhiều khởi sắc

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 25/9: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, đi tới đâu suôn sẻ tới đấy, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thu nhập 'khủng', tài vận vượng, tình duyên nhiều khởi sắc

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