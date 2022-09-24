Cuối ngày mai 25/9: CUỐI TUẦN không được may mắn, 3 con giáp này cẩn thận kẻo tiền của không cánh mà bay, xui rủi bủa vây, tình cảm kém sắc

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 25/9 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra có tốt, có xấu. Tử vi cho biết, công việc hiện tại sẽ có nhiều thách thức được đặt ra nhưng người tuổi này có thể giữ vững được chỗ đứng tại nơi làm việc nhờ có Quý Nhân xuất hiện nâng đỡ kịp thời.

Mặt tình cảm không được may mắn cho lắm vì Thủy Hỏa tương khắc. Người có đôi cần dành thời gian để chia sẻ về những vấn đề mình gặp phải với nửa kia để cùng tìm cách tháo gỡ. Với bạn bè, cảm thấy ai khó chơi chung thì nên từ bỏ, đã không hợp tính nhau thì đừng cố chấp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có ít nhiều biến động do ảnh hưởng của vận trình công việc trong ngày.

Mặt tình cảm không được may mắn cho lắm vì Thủy Hỏa tương khắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không mấy dễ dàng. Công việc liên tục nảy sinh rắc rối nên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của người tuổi này ở môi trường tập thể. Tử vi cho biết, đây là thời điểm đòi hỏi bản mệnh phát huy khả năng giải quyết vấn đề ở mức cao nhất.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà đi xuống. Tốt nhất là con giáp này cần nên chứng thực mọi thông tin liên quan đến lĩnh vực mà bản mệnh đang có ý định đầu tư để tránh mất tiền một cách oan uổng.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu của mình. Có lẽ cả con giáp này và nửa kia đều chỉ đang lẩn tránh, cố sức giữ gìn nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến đoạn kết. Đôi bên không có được sự đồng điệu và thấu hiểu thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra gặp khó khăn một chút. Dự báo có tiểu nhân rình rập xung quanh và sẵn sàng ra tay hãm hại người tuổi này bất cứ lúc nào. Lời khuyên dành cho bản mệnh đó là hãy giữ cho mình “cái đầu” lý trí và tỉnh táo nếu không muốn mọi công sức mà mình bỏ ra đều “đổ sông đổ biển”.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Con giáp này cần phải hết sức cẩn thận trong việc đầu tư và làm ăn vì đang có điềm báo hao tài.

Cục diện Hỏa Kim tương khắc khiến tuổi Thân gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Bạn có chuyện gì hãy chia sẻ với người thân, vừa để giải tỏa áp lực, vừa học hỏi thêm từ những người xung quanh. Đừng giấu kín tâm sự một mình, như thế rất dễ dẫn đến tâm bệnh.

Cục diện Hỏa Kim tương khắc khiến tuổi Thân gặp khó khăn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo