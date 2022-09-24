Đúng khuya nay 24/9: NGỌC HOÀNG ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', phúc lộc dồi dào, tài vận sung túc, của cải dư dôi, con giáp ngồi mát ăn bát vàng, không biết đói khổ là gì

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 17:32

Khuya nay, 24/9, 3 con giáp này may mắn uống trọn phước lành, vận khí lên hương, phúc lộc dồi dào, của cải chất không đếm xuể, tình duyên thập phần vượng sắc.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 24/9 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Tính chất công việc có chút rối rắm vào ngày thứ Bảy nhưng người tuổi này nhanh chóng giải quyết triệt để vì sự giúp đỡ tận tình của Quý Nhân. Cùng với đó, mọi khó khăn đều vượt qua được nếu bản mệnh có sự kiên trì và lòng quyết tâm cao độ. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng nhanh. Nguồn thu nhập khấm khá từ công việc chính mang đến cho con giáp này có được cuộc sống sung túc và thoải mái. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh giữ ở mức bình ổn. Dù tâm trạng bạn đôi khi còn có phần gắt gỏng, dễ sinh ra cáu kỉnh nhưng đôi bên nhanh chóng hòa giải, mọi hiểu nhầm được xóa bỏ, tình cảm càng thêm gắn bó.

Đúng khuya nay 24/9: NGỌC HOÀNG ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', phúc lộc dồi dào, tài vận sung túc, của cải dư dôi, con giáp ngồi mát ăn bát vàng, không biết đói khổ là gì - Ảnh 1
Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 24/9 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 24/9/2022 hôm nay, tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong ngày này, bản mệnh tự tin thử thách bản thân bởi tin rằng xung quanh luôn có người ủng hộ mình.

Trong gia đình, con giáp này luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng rực. Thu nhập tăng nhanh đáng kể trong khoảng thời gian này phần lớn là phụ thuộc vào công việc chính. 

Đúng khuya nay 24/9: NGỌC HOÀNG ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', phúc lộc dồi dào, tài vận sung túc, của cải dư dôi, con giáp ngồi mát ăn bát vàng, không biết đói khổ là gì - Ảnh 2
Trong gia đình, con giáp này luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 24/9 diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thuận. Những khó khăn và vướng mắc trong công việc dần được tháo gỡ nên người tuổi này có thể tránh được những tai họa bất ngờ. Hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự định tiếp theo trong tương lai. 

Ngày này, vận tài lộc của Mùi duy trì ở mức ổn định, không có quá nhiều biến động. Dù không có khoản thu vào nhưng cũng không bị thất thoát. Đây cũng có thể coi là tín hiệu đáng mừng để bản mệnh có thể yên tâm với các kế hoạch tiết kiệm, tích lũy tài chính cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên khởi sắc. Đào hoa vượng giúp người độc thân mau chóng tìm được người bạn trăm năm cho mình. Đời sống hôn nhân viên mãn nhờ sự nỗ lực vun vén tình cảm từ cả hai phía. 

Đúng khuya nay 24/9: NGỌC HOÀNG ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', phúc lộc dồi dào, tài vận sung túc, của cải dư dôi, con giáp ngồi mát ăn bát vàng, không biết đói khổ là gì - Ảnh 3
Ngày này, vận tài lộc của Mùi duy trì ở mức ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 24/9: Cục diện tương hại, 3 con giáp này trắc trở trăm về, vận trình gặp khó, tài chính bất ổn, gia đạo bản mệnh nhiều bất an

Cuối ngày hôm nay 24/9: Cục diện tương hại, 3 con giáp này trắc trở trăm về, vận trình gặp khó, tài chính bất ổn, gia đạo bản mệnh nhiều bất an

Cuối ngày hôm nay, cục diện tương hại ảnh hưởng đến 3 con giáp này, vận trình nhiều trắc trở, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối.

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