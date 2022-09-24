Cuối ngày hôm nay 24/9: Cục diện tương hại, 3 con giáp này trắc trở trăm về, vận trình gặp khó, tài chính bất ổn, gia đạo bản mệnh nhiều bất an

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra có chút khó khăn và vất vả. Sự thẳng thắn quá mức của người tuổi này đôi khi trở thành điều kiện để kẻ xấu lợi dụng. Song, bản mệnh cũng đừng quá lo lắng khi xung quanh mình đều có vô số sự giúp đỡ đáng tin cậy.

Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bấp bênh. Dự báo con giáp này có thể mất tiền một cách oan uổng do nhẹ dạ cả tin lời của kẻ xấu.

Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Thìn Tuất Tương Xung dự báo hôm nay là một ngày hung vận bủa vây, tuổi Tuất có thể sẽ cần tính toán lại các kế hoạch cho hợp lý hơn. Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với con giáp này, bạn cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả.

Cơ hội thăng tiến trong công việc chỉ vừa mới xuất hiện chớp nhoáng thôi thì bản mệnh đã bị kẻ tiểu nhân cướp mất, con giáp này khó có thể đạt được những điều mình muốn. Tuy nhiên, thành công không bao giờ là dễ dàng, đừng vội vàng từ bỏ nếu bạn chưa nỗ lực bằng hết khả năng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút bất ổn. Cảm xúc không ổn định là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn, tranh cãi giữa bạn và người ấy.

Cục diện Thìn Tuất Tương Xung dự báo hôm nay là một ngày hung vận bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy 24/09/2022. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày Thứ Bảy này cho nên Tuổi Thìn dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều xáo trộn. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và đối phương rơi vào tình trạng bế tắc, cực cãi triền miên. Tử vi khuyên bạn nên chia sẻ thẳng thắn với nửa kia để tình yêu lứa đôi vui vẻ như xưa.

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy 24/09/2022 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo