Bước sang tháng 10 âm lịch, việc làm của người tuổi Tý trở nên hanh thông và thuận tiện vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều thời cơ cho bản mệnh cải tiến vượt bậc vào quý ở đầu cuối của năm nay .

Về phương diện tình duyên, tháng 10/2022 âm lịch cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực về nhân duyên và tình cảm của người tuổi Tý. Bách Việt chủ đào hoa độ mệnh, theo chúng tôi, con giáp này tha hồ đón tin vui và hỷ khí ngập tràn. Thời cơ sẽ đến, bản mệnh vần chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy lương duyên.

Đặc biệt có Tam Hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng.

Về phương diện tình duyên, tháng 10/2022 âm lịch cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho biết tháng 10 này không phải là một tháng thuận lợi đối với tuổi Sửu, dù con giáp này đã cố gắng hết sức để làm tốt công việc. Vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan, mà mọi kế hoạch đặt ra đều khó có thể hoàn thành đúng như ý muốn.

Dưới tác động của cục diện tương hình, tuổi Sửu luôn muốn vươn lên để khẳng định bản thân. Con giáp này sẵn sàng nhận cả những công việc khó, thậm chí vượt quá sức, và chính điều đó sẽ khiến cho bản mệnh phải chịu quá nhiều áp lực, công việc cũng nặng nề, nhiều trắc trở.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu nhờ Lục Hợp che chở nên có nhiều chuyển biến tích cực, rực rỡ khoe sắc. Nhân duyên tốt đẹp, tình yêu đôi lứa rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa hạnh phúc.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu nhờ Lục Hợp che chở nên có nhiều chuyển biến tích cực, rực rỡ khoe sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi tháng 10/2022 tuổi Dậu âm lịch về phương diện sự nghiệp, đường sự nghiệp của bản mệnh đang tiến triển khá hanh thông. Dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần con giáp này quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp .

Tháng này Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh là một tín hiệu tốt đẹp cho những nỗ lực của mệnh chủ. Công việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tác dụng đạt được cũng rất tốt. Bạn đang ngày càng khẳng định chắc chắn được vị thế của mình trong tập thể với những biểu lộ xuất sắc, từ đó hoàn toàn có thể yên cầu quyền hạn xứng danh hơn với mình một cách chính đáng .

Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình. Người đã lập gia đình nhận được sự cổ vũ, cảm thông của nửa kia, nhờ vậy mà con giáp này có động lực cố gắng mỗi ngày.

Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo