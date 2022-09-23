Vào đúng 18h08p ngày mai 24/9: 3 con giáp này như 'hổ mọc thêm cánh', công danh thập phần vượng sắc, thu nhập nhiều tiến triển, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, may mắn hết phần thiên hạ

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra bình ổn. Mặc dù nhận được sự tương trợ của quý nhân và sự hậu thuẫn từ gia đình nhưng con giáp này chưa thể tận dụng thời cơ trước mắt. Bản mệnh có xu hướng chọn lựa lối đi an toàn nên khó đem lại những kết quả đột phá.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời điểm này rất tốt. Bạn luôn có ý thức cao trong việc phòng hơn chống, nhờ đó mà ngăn ngừa được kha khá bệnh trong thời điểm thời tiết đang thay đổi như hiện nay.

Vận trình tài lộc ổn định. Bản mệnh nên nghĩ tới những phương án kiếm tiền dự phòng mới mong cải thiện được tình hình tài chính hiện tại.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời điểm này rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, thuận lợi, công việc tiến triển tích cực. Đặc biệt những người có ý định khai trương, mở cửa hàng, lập nghiệp thì là thời điểm tuyệt vời, những thành quả đầu tiên rất đáng mong chờ. Con giáp này nên tận dụng nhanh chóng, chớ nên bỏ lỡ thời cơ.

Bên cạnh đó, nếu bản mệnh càng năng nổ, chủ động sẽ càng thu về nhiều tài lộc cho mình. Đặc biệt là người tuổi Sửu theo lĩnh vực du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu… sẽ có kết quả tốt nhất, không chỉ tài lộc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn hơn.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, không muốn xa rời.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hợp che chở nên vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm thuận lợi, công việc hanh thông, tài lộc cũng vượng sắc. Những lĩnh vực bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có hướng phát triển tốt. Công việc thuận lợi nên thu nhập đều đặn.

Tuổi Tỵ có nhiều tài lộc trong ngày mai có thể bạn cho rằng vận may từ trên trời rơi xuống nhưng thực tế đó là nhờ vào việc bạn từng giúp người khác trong thời gian trước đây mà bạn đã quên từ lâu. Cuộc sống là vậy, cho đi điều gì bạn sẽ nhận về tương ứng, cho dù đó là điều tốt hay điều xấu.

Sức khỏe của tuổi Tỵ ngày mai không có gì đáng ngại, tuy nhiên bản mệnh vẫn nên quan tâm nhiều hơn tới việc luyện tập thể thao và chế độ ăn uống của mình nhé.

Nhờ có Tam Hợp che chở nên vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo